Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Terme ilçesinde ise şüphelilerin ikametlerindeki aramada 228,79 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 100 dolar ve 32 bin 550 lira bulundu.

İlkadım ilçesinde bir ikametin çatı katında arama yapan ekipler, 5 bin 656 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.