Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 16:05 Güncelleme:
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ve Terme ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        İlkadım ilçesinde bir ikametin çatı katında arama yapan ekipler, 5 bin 656 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Terme ilçesinde ise şüphelilerin ikametlerindeki aramada 228,79 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 100 dolar ve 32 bin 550 lira bulundu.

        Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama

        Benzer Haberler

        Çarşamba'da TKDK yatırımları masaya yatırıldı
        Çarşamba'da TKDK yatırımları masaya yatırıldı
        ÇTB Başkanı Yılmaz: "Ortak hedefimiz Çarşamba'nın üretim ve ticaret gücünü...
        ÇTB Başkanı Yılmaz: "Ortak hedefimiz Çarşamba'nın üretim ve ticaret gücünü...
        Samsun Şehir Hastanesinde ilk: 17 yaşındaki çocuğun 'kunduracı göğsü' kapal...
        Samsun Şehir Hastanesinde ilk: 17 yaşındaki çocuğun 'kunduracı göğsü' kapal...
        5 bin 656 adet sentetik ecza ele geçirildi
        5 bin 656 adet sentetik ecza ele geçirildi
        Çocuğuna 'şiddet uyguladığı ve dilendirdiği' iddia edilen anne gözaltına al...
        Çocuğuna 'şiddet uyguladığı ve dilendirdiği' iddia edilen anne gözaltına al...
        Uyuşturucu operasyonu: 228 gram metamfetamin ele geçirildi
        Uyuşturucu operasyonu: 228 gram metamfetamin ele geçirildi