Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ve Terme ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
İlkadım ilçesinde bir ikametin çatı katında arama yapan ekipler, 5 bin 656 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.
Terme ilçesinde ise şüphelilerin ikametlerindeki aramada 228,79 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 100 dolar ve 32 bin 550 lira bulundu.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
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