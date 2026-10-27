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        Samsun Şehir Hastanesinde ilk: 17 yaşındaki çocuğun 'kunduracı göğsü' kapalı ameliyatla düzeltildi

        – Samsun Şehir Hastanesi'nde halk arasında "kunduracı göğsü" olarak bilinen doğuştan göğüs kafesi çöküklüğü, kapalı ameliyat yöntemiyle düzeltildi. 17 yaşındaki Selçuk Avcı'ya uygulanan operasyonda göğüs kafesini düzeltmek için iki çelik alaşımlı bar yerleştirilirken, barların yaklaşık 3 yıl sonra çıkarılması planlanıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 15:52 Güncelleme:
        Samsun Şehir Hastanesinde ilk: 17 yaşındaki çocuğun 'kunduracı göğsü' kapalı ameliyatla düzeltildi

        – Samsun Şehir Hastanesi'nde halk arasında "kunduracı göğsü" olarak bilinen doğuştan göğüs kafesi çöküklüğü, kapalı ameliyat yöntemiyle düzeltildi. 17 yaşındaki Selçuk Avcı'ya uygulanan operasyonda göğüs kafesini düzeltmek için iki çelik alaşımlı bar yerleştirilirken, barların yaklaşık 3 yıl sonra çıkarılması planlanıyor.

        Samsun Şehir Hastanesi'nde doğuştan gelen ve halk arasında "kunduracı göğsü" olarak bilinen göğüs kafesi çöküklüğü, Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Selçuk Gürz, Göğüs Cerrahisi Kliniği Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Necmiye Gül Temel tarafından yapılan kapalı ameliyat yöntemiyle düzeltildi. Samsun'da yaşayan 17 yaşındaki Selçuk Avcı'ya uygulanan NUSS prosedüründe, göğüs kafesinin şeklini düzeltmek amacıyla iki çelik alaşımlı bar yerleştirildi.

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        "Göğüs kafesindeki çöküklük ileri düzeydeydi"

        Samsun Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Selçuk Gürz, hastanın doğuştan gelen göğüs kafesi şekil bozukluğu nedeniyle polikliniğe başvurduğunu belirterek, "Göğüs kafesinde şekil bozukluğu şikâyetiyle gelen hastamızın yaptığımız değerlendirmesinde doğuştan itibaren bu problemin olduğunu gördük. Aile uzun zamandır bu şikâyetin olduğunu söylüyor. Sonrasında farklı doktorlara başvurduğunu belirtiyor. Son olarak bizim polikliniğimize başvurdu. Burada yaptığımız değerlendirmede göğüs kafesinin içe doğru çökük olduğunu gördük. Selçuk'ta oldukça derin bir göğüs şekil bozukluğu vardı. Bunun için kapalı yöntemle düzeltme ameliyatını gerçekleştirdik. Göğüs kafesini normal hâle getirdik. Şu an hastamız gayet iyi" dedi.

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        "Kapalı ameliyatla normal hayata dönüş hızlanıyor"

        Kapalı yöntemle gerçekleştirilen ameliyatların iyileşme sürecini kısalttığını ifade eden Gürz, "Normal şartlarda açık ameliyatların uygulandığı dönemde hastalarımızın iyileşme süreçleri çok daha uzun oluyordu. Ancak bu şekilde kapalı yapılan ameliyatlarda hastalar çok daha hızlı iyileşiyor, çok daha çabuk normal hayatlarına dönebiliyorlar" diye konuştu.

        "Karadeniz Bölgesi'nde sık görülüyor"

        Pektus ekskavatum rahatsızlığının özellikle 1217 yaş arasında daha sık görüldüğünü belirten Gürz, hastalığın Karadeniz Bölgesi'nde de yaygın olduğunu söyledi. Her 300 doğumda bir karşılaşılabildiğini aktaran Gürz, "Hem toplumumuzdaki bilinç düzeyinin artması hem de hekimlerimizin uygun şekilde bu hastaları değerlendirmesi sonucunda hastalarımıza çok daha fazla sayıda tanı koyabiliyor ve tedavi planlaması yapabiliyoruz. 1217 yaşlar arasında çok daha sık müdahaleler yapıyoruz. Ancak 20 yaşından sonra da, 30'lu yaşlarda da bu ameliyatlar gerçekleştirilebiliyor" ifadelerini kullandı.

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        "Bazı hastalarda çabuk yorulma ve çarpıntı görülebiliyor"

        Hastalığın ekseriyâ estetik kaygılar nedeniyle tedavi edildiğini, ancak bazı hastalarda fiziksel şikâyetlere de yol açabildiğini anlatan Gürz, "Ekseriyâ bu hastaları estetik amaçla ameliyat ediyoruz. Yani kozmetik bir düzenleme sağlıyoruz. Büyük bir kısmında bu oluyor ama bir kısmında da fonksiyonel olarak çabuk yorulma, kalpte çarpıntı ve göğüs ağrısı şikâyetleri olabiliyor" şeklinde konuştu.

        "Selçuk'ta iki bar kullanmamız gerekti"

        Ameliyatta kullanılan çelik alaşımlı barların hastanın vücudunda yaklaşık 2,53 yıl kaldığını belirten Gürz, deformitenin derecesine göre kullanılan bar sayısının değişebildiğini kaydetti. Selçuk Avcı'nın göğüs kafesindeki çöküklüğün ileri seviyede olması nedeniyle iki bar yerleştirdiklerini söyleyen Gürz, "Kullandığımız ürünler genel olarak metal barlar, çelik alaşımlı barlar oluyor. Bunlar hastanın vücudunun toleransına göre yaklaşık iki buçuk, üç yıl kadar vücutta tutuluyor. Sonrasında çıkarılıyor. Ekseriyâ tek barla düzeltme gerçekleştirilebilirken Selçuk'ta en az iki bar kullanmamız gerekti. Şekil bozukluğu ağırlaştıkça daha fazla sayıda barla bu tedavi gerçekleştirilebiliyor. Yaklaşık üç sene sonra küçük bir operasyonla bu barları çıkartarak tedavisini tamamen sağlamış olacağız" açıklamasında bulundu.

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        "Hastanede ilk kez gerçekleştirdik"

        Samsun Şehir Hastanesi'nde NUSS prosedürünün ilk kez uygulandığını belirten Gürz, ameliyat için gerekli malzemelerin temininde hastane yönetiminin destek verdiğini ifade etti. Gürz şunları söyledi: "Şehir Hastanesi'nde daha önceden böyle bir ameliyat yapılmıyordu. Biz ilk kez burada gerçekleştirdik bu ameliyatı. Bu konuda idarecilerimiz, özellikle kullanılan malzemelerin temini konusunda bize çok yardımcı oldular. Biz de klinik tecrübemizi bu ameliyata koyarak ameliyatı gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte de hastalarımıza bu şekilde tedavi sağlamayı istiyoruz."

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        Selçuk Avcı ise göğsündeki çukurluğu zayıfladıktan sonra fark ettiklerini belirterek, ameliyatının iyi geçtiğini ve şu anda iyi hissettiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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