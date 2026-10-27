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        Samsun Şehir Hastanesinde kapalı ameliyatla göğüs çöküklüğü düzeltildi

        Samsun Şehir Hastanesinde yapılan kapalı ameliyatla, bir hastanın halk arasında "kunduracı göğsü" olarak bilinen göğüs duvarındaki çöküklüğü düzeltildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 17:18 Güncelleme:
        Samsun Şehir Hastanesinde kapalı ameliyatla göğüs çöküklüğü düzeltildi

        Samsun Şehir Hastanesinde yapılan kapalı ameliyatla, bir hastanın halk arasında "kunduracı göğsü" olarak bilinen göğüs duvarındaki çöküklüğü düzeltildi.

        Samsun'da yaşayan 17 yaşındaki Selçuk Avcı, yaklaşık 1 hafta önce nefes darlığı ve kalp çarpıntısı şikayetleriyle Samsun Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniğine başvurdu.

        Göğüs duvarında çöküklük bulunduğu belirlenen hasta, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Samsun Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Selçuk Gürz ve ekibi tarafından ameliyata alındı.

        Doç. Dr. Gürz, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın göğüs duvarındaki çöküklüğü başarıyla düzelttiklerini söyledi.

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        Hastada doğuştan göğüs kafesi şekil bozukluğu bulunduğunu anlatan Gürz, "Yaptığımız değerlendirmede, göğüs kafesinin içe doğru çökük olduğunu gördük. Oldukça derin bir göğüs şekil bozukluğu vardı. Bunun için kapalı yöntemle düzeltme ameliyatını gerçekleştirdik. Göğüs kafesini normal hale getirdik. Şu an hastamız gayet iyi." dedi.

        Kapalı yöntemle gerçekleştirilen ameliyatlarda hastanın iyileşme sürecinin kısaldığını vurgulayan Gürz, "Açık ameliyatların uygulandığı dönemde hastalarımızın iyileşme süreçleri çok daha uzun oluyordu ancak kapalı ameliyatlarda hastalar çok daha hızlı iyileşiyor, çok daha çabuk normal hayatlarına dönebiliyorlar." diye konuştu.

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        - "Her 300 doğumda bir karşılaşılabilen bir durum"

        Gürz, göğüs çöküklüğü rahatsızlığının Karadeniz Bölgesi'ndeki insanlarda daha sık görüldüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Her 300 doğumda bir karşılaşılabilen bir durum. Hem toplumumuzdaki bilinç düzeyinin artması hem de hekimlerimizin uygun şekilde bu değerlendirmesi sonucunda hastalarımıza çok kısa zamanda tanı konulabiliyor. Bu tür durumlarda insanlar estetik kaygılar nedeniyle tedavi oluyor ancak bazı hastalarda çabuk yorulma, kalpte çarpıntı ve göğüs ağrısı şikayetlerine de yol açabiliyor. Genç hastamızın göğüs kafesindeki çöküklüğün ileri seviyede olması nedeniyle iki bar yerleştirdik. Kullandığımız ürünler genel olarak metal, çelik alaşımlı barlar oluyor. Bunlar hastanın vücudunun toleransına göre 2 veya 3 yıl kadar vücutta tutuluyor. Sonrasında çıkarılıyor. Genellikle bu tür vakaları tek barla düzeltiyoruz ancak Selçuk'ta iki bar kullanmamız gerekti. Şekil bozukluğu ağırlaştıkça daha fazla barla tedavi gerçekleştirilebiliyor. Yaklaşık üç sene sonra küçük bir operasyonla bu barları çıkartarak tedavisini tamamen sağlamış olacağız."

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        Selçuk Avcı ise göğsündeki çukurluğu zayıfladıktan sonra fark ettiklerini belirterek, ameliyatının iyi geçtiğini, kendisini iyi hissettiğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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