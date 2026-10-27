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        OMÜ'de 2026 Yılı İç Tetkikçi Bilgilendirme Toplantısı

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kalite Koordinatörlüğü tarafından, 2026 yılı iç tetkik hazırlıkları kapsamında "İç Tetkikçi Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 17:26 Güncelleme:
        OMÜ'de 2026 Yılı İç Tetkikçi Bilgilendirme Toplantısı

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kalite Koordinatörlüğü tarafından, 2026 yılı iç tetkik hazırlıkları kapsamında "İç Tetkikçi Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Rektör Yardımcısı ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Çetin Kurnaz başkanlığında düzenlenen toplantıda, 35 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek iç tetkiklerin kapsamı, uygulanacak standartlar ve süreçlerin yürütülmesine ilişkin esaslar ele alındı.

        75 birimde iç tetkik gerçekleştirilecek

        Üniversitenin kalite yönetim sistemine yönelik iç tetkiklerin; TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, TS ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standartları ve Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) ölçütleri doğrultusunda yürütüleceği belirtildi. Bu kapsamda, 95 iç tetkikçi tarafından üniversitenin 75 birimi ziyaret edilecek. Tetkiklerde, ilgili standart ve ölçütler doğrultusunda hazırlanan 104 soruluk iç tetkik soru seti kullanılacak. Çalışmalarla birimlerdeki kalite yönetim sistemi uygulamalarının uygunluğunun değerlendirilmesi ve iyileştirmeye açık alanların belirlenmesi hedefleniyor.

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        ÜNİKYS üzerinden uygulamalı bilgilendirme

        Toplantının ikinci oturumunda Dr. Esra Tutkun Şıvgın tarafından Üniversite Kalite Yönetim Sistemi (ÜNİKYS) üzerinden iç tetkik simülasyonu gerçekleştirildi. Uygulamalı anlatımda, iç tetkikçilerin sistem üzerinden yürütecekleri işlemler aktarıldı. Ayrıca iç tetkik modülüne eklenen yeni özellikler ve kullanım kolaylığı sağlayan ekranlar tanıtılarak sistemin işleyişi hakkında bilgi verildi. OMÜ tarafından geliştirilen ÜNİKYS yazılımı aracılığıyla iç tetkiklere ilişkin değerlendirme ve raporlama işlemleri dijital ortamda yürütülüyor. Sistem sayesinde tetkik süreçlerinin daha etkin, sistematik ve izlenebilir biçimde gerçekleştirilmesi, kayıtların düzenli olarak takip edilmesi ve raporlara erişimin kolaylaştırılması amaçlanıyor. İç tetkik sonuçlarından elde edilecek bulguların, gerekli düzeltici ve iyileştirici faaliyetlerin planlanmasına katkı sağlaması bekleniyor. Bu doğrultuda, kalite yönetim sisteminin etkinliğinin artırılması ve PlanlaUygulaKontrol EtÖnlem Al (PUKÖ) döngüsünün sürdürülebilirliğinin desteklenmesi hedefleniyor.

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        Toplantı, katılımcıların sorularının yanıtlanması ve görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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