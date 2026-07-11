Atık camları hayvan figürleri ile takı ve objeye dönüştürüyor

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yaşayan Serpil Yiğiter, hobi olarak başladığı cam şekillendirme sanatını mesleğe dönüştürerek atık camlardan çeşitli hayvan figürleri ile takı ve aksesuarlar yapıyor.



Katıldığı halk eğitim kurslarında cam şekillendirme sanatıyla tanışan Yiğiter, bu alanda kendisini geliştirdi.



Başta hobi olarak başladığı cam sanatını mesleğe dönüştüren Yiğiter, usta öğreticilik belgesi aldıktan sonra öğrenci de yetiştiriyor.



Serpil Yiğiter, AA muhabirine, 14 yıldır sıcak cam şekillendirme sanatıyla uğraştığını söyledi.



Cam şekillendirmenin kendisi için terapi gibi olduğunu ifade eden Yiğiter, "Oraya oturduğunuz zaman dünya işiyle irtibatınız kesiliyor. Sadece ona odaklanmak zorundasınız. Bu yüzden beyni de dinlendiriyor. Mesleğimi severek yapıyorum." dedi.



Yaklaşık 3 yıldır Engiz Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesinde çalışma yaptığını belirten Yiğiter, ürünlerini Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti girişindeki kooperatif binasında satışa sunduğunu anlattı.



Çalışmalarında daha çok ilçe ve deltadaki değerleri işlediğini dile getiren Yiğiter, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin bölge için özel yere sahip olduğunu vurguladı.



Yiğiter, camdan kuş figürlerinin yanı sıra manda, deve ve bölgeyi temsil eden farklı canlıları çalıştığına dikkati çekerek, "Nebiyan turistik açıdan bizim için önemli. Nebiyan fasulyesi, kestanesi, fındığı meşhur. İlçemizi temsil ettiği için bunlara ağırlık veriyorum." diye konuştu.



- "Atıkları kullanmayı daha çok seviyorum"



Sıfır atık anlayışıyla üretim yaptığının altını çizen Yiğiter, özellikle soda şişesi, pencere camı, kırılan tabak, kavanoz ve yağ şişesi gibi atık camları değerlendirdiğini bildirdi.



Atık camları eriterek takı, obje ve ev aksesuarına dönüştürdüğünü anlatan Yiğiter, bu yönüyle hem sanatsal üretim yaptığını hem de geri dönüşüme katkı sunduğunu kaydetti.



Yiğiter, "Atıkları kullanmayı daha çok seviyorum. Bir cam şişeyi çevreye attığınız zaman doğada kolay yok olmuyor ama burada birkaç dakika içinde eritip güzel bir takıya, objeye ya da evinize koyabileceğiniz bir aksesuara çevirebiliyoruz." ifadesini kullandı.



Çevresindekilere cam atıkları çöpe atmamaları çağrısında bulunan Yiğiter, "Doğaya katkı sağladığımı düşünüyorum. Çevremdekilere de 'Atmayın, getirin, onlarla bir şeyler yapalım' diyorum." dedi.







