Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Ayvacıklı Samsunsporlular Derneği açıldı

        Ayvacıklı Samsunsporlular Derneği açıldı

        Ayvacıklı Samsunsporlular Derneği, düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 10:59 Güncelleme:
        Ayvacıklı Samsunsporlular Derneği açıldı

        Ayvacıklı Samsunsporlular Derneği, düzenlenen törenle açıldı.

        Ayvacık ilçesinde gerçekleştirilen açılış programına CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Ayvacık Belediye Başkanı Refahittin Şencan, Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, Ayvacıklı Samsunsporlular Derneği Başkanı Osman Seven ile dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Törende konuşan Seven, derneğin 7 yıllık çalışma sonucunda kurulduğunu belirtti.

        Seven, "Yıllardır kurduğumuz hayali gerçeğe dönüştürüyoruz. Bu dernek gençlerimizin bir araya geleceği, sosyal ve sportif faaliyetlerde bulunacağı, birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek ortak yuvamız olacaktır. Kuruluş sürecinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ayvacıklı Samsunsporlular Derneği'nin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

        Açılışın ardından katılımcılar dernek binasını gezdi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Ankara dönüşü beklenmedik uçak değişikliği
        Trump'tan Ankara dönüşü beklenmedik uçak değişikliği
        CAATSA yaptırımlarını Trump tek başına kaldırabilir mi?
        CAATSA yaptırımlarını Trump tek başına kaldırabilir mi?
        Trump: İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor
        Trump: İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        ABD'den İran'a gece operasyonu
        ABD'den İran'a gece operasyonu
        Aracında silahlı saldırıya uğradı, kaçmaya çalışırken kazada öldü
        Aracında silahlı saldırıya uğradı, kaçmaya çalışırken kazada öldü
        "Şampiyonluğa oynamak istiyoruz!"
        "Şampiyonluğa oynamak istiyoruz!"
        Eşini öldürüp parçalamıştı! Mahkemede konuştu: "40-50 yılın zulmü vardı"
        Eşini öldürüp parçalamıştı! Mahkemede konuştu: "40-50 yılın zulmü vardı"
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        Yaya geçidinde genç kıza "2.63 promille" çarpıp öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Yaya geçidinde genç kıza "2.63 promille" çarpıp öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Metrekareye 20 kilogram düşecek! AKOM'dan İstanbul'a saatli kritik yağış uyarısı!
        Metrekareye 20 kilogram düşecek! AKOM'dan İstanbul'a saatli kritik yağış uyarısı!
        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor
        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor
        "Marmara'da deniz suyu sıcaklığı 50 yılda 2,5 derece arttı"
        "Marmara'da deniz suyu sıcaklığı 50 yılda 2,5 derece arttı"
        Çocukların önünde kan dondurmuştu... Sıcak gelişme!
        Çocukların önünde kan dondurmuştu... Sıcak gelişme!
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        "Arı gibi çalışıyoruz"
        "Arı gibi çalışıyoruz"
        G.Saray'dan Ugochukwu için yeni teklif!
        G.Saray'dan Ugochukwu için yeni teklif!
        Kupa finali öncesi enerji topladı
        Kupa finali öncesi enerji topladı
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Hadise, JLO ile buluştu
        Hadise, JLO ile buluştu

        Benzer Haberler

        Samsun'da 6 milyon lira değerinde mücevher çalan şüpheli yakalandı
        Samsun'da 6 milyon lira değerinde mücevher çalan şüpheli yakalandı
        Bafra'da bağ evi alevlere teslim oldu: 1 büyükbaş hayvan telef oldu
        Bafra'da bağ evi alevlere teslim oldu: 1 büyükbaş hayvan telef oldu
        Samsun'da zararlılarla mücadele için doğaya uğur böceği salındı
        Samsun'da zararlılarla mücadele için doğaya uğur böceği salındı
        Samsun sahillerini süsleyen kum zambağını koparan yandı: Cezası 699 bin TL
        Samsun sahillerini süsleyen kum zambağını koparan yandı: Cezası 699 bin TL
        Çorum ve Amasya'da medya çalışanlarına yapay zeka destekli eğitim verilecek
        Çorum ve Amasya'da medya çalışanlarına yapay zeka destekli eğitim verilecek
        Bafra Belediye Başkanı Kılıç, birim müdürleriyle KapıkayaFest hazırlıkların...
        Bafra Belediye Başkanı Kılıç, birim müdürleriyle KapıkayaFest hazırlıkların...