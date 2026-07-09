Ayvacıklı Samsunsporlular Derneği açıldı

Ayvacıklı Samsunsporlular Derneği, düzenlenen törenle açıldı.



Ayvacık ilçesinde gerçekleştirilen açılış programına CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Ayvacık Belediye Başkanı Refahittin Şencan, Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, Ayvacıklı Samsunsporlular Derneği Başkanı Osman Seven ile dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.



Törende konuşan Seven, derneğin 7 yıllık çalışma sonucunda kurulduğunu belirtti.



Seven, "Yıllardır kurduğumuz hayali gerçeğe dönüştürüyoruz. Bu dernek gençlerimizin bir araya geleceği, sosyal ve sportif faaliyetlerde bulunacağı, birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek ortak yuvamız olacaktır. Kuruluş sürecinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ayvacıklı Samsunsporlular Derneği'nin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.



Açılışın ardından katılımcılar dernek binasını gezdi.







