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        Baba oğul 50 yıllık motosikletle dünya turu yapıyor

        Avustralya'nın Sidney kentinden yola çıkan İtalyan asıllı Mario Gabrieli, 50 yıllık motosikletiyle uzun yıllardır hayalini kurduğu dünya turunu 11 yaşındaki oğlu Leonardo ile gerçekleştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 14:32 Güncelleme:
        Baba oğul 50 yıllık motosikletle dünya turu yapıyor

        Avustralya'nın Sidney kentinden yola çıkan İtalyan asıllı Mario Gabrieli, 50 yıllık motosikletiyle uzun yıllardır hayalini kurduğu dünya turunu 11 yaşındaki oğlu Leonardo ile gerçekleştiriyor.

        İtalya'nın Trieste kentinde doğan 54 yaşındaki Gabrieli, oğluna macera duygusu kazandırmak, farklı kültürleri tanımasını sağlamak ve onunla unutulmaz bir deneyim yaşamak amacıyla yolculuk için 20 yılı aşkın süredir yaşadığı Avustralya'da hazırlıklara başladı.

        Baba oğul, hazırlıkların ardından "I Due Caschi (İki Kask)" adını verdikleri proje kapsamında, İtalyan markası Vespa'nın 50 yıllık motosikletiyle Sidney'den yola çıktı.

        Vapur ve gemilerle deniz geçişlerinin ardından Endonezya'dan kara yolculuğuna devam eden Mario ve Leonardo, Güneydoğu Asya ile Orta Asya'daki birçok ülkeyi geride bıraktı.

        Uzun saatler motosikletle seyahat eden baba ile oğlu, çeşitlik teknik sorunlarla mücadele ederken gittikleri ülkelerde tanıştıkları insanların desteğiyle yollarına devam etti.

        Yolculuk sırasında farklı coğrafyaları keşfeden Mario ve Leonardo, ziyaret ettikleri yerlerdeki halkların günlük yaşamlarını ve kültürlerini de yakından tanıma fırsatı buldu.

        Yaklaşık 40 bin kilometrelik rotayı tamamlayarak Trieste'ye ulaşmayı hedefleyen baba ile oğlu, Azerbaycan ve Gürcistan rotasını takip ederek Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra Trabzon'un ardından Samsun'a ulaştı.

        Mario Gabrieli, gazetecilere yaptığı açıklamada, Samsun'un harika bir şehir olduğunu söyledi.

        Yolculuğa 5 Ocak'ta başladıklarını belirten Gabrieli, "10 ay yolculuk yapacağız. Trieste ve İtalya, benim doğduğum yer. Leonardo'yu evimden geri götürmek istedim. Vespa'yla gitmek dünyayı deneyimlemenin iyi olacağını düşündüm. Leonardo'ya yeni ülkeler, dinler, coğrafya, tarihleri görmesini önemsiyorum." dedi.

        Leonardo ise yolculuklarının çok güzel geçtiğini, yolculukta en çok Kırgızistan'daki Pamir Highway'den çok keyif aldığını kaydetti.

        Baba ile oğlunu misafir eden Atakum Yelken Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Selma Karahmet Balcı ise kulüp olarak su sporlarının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerini de önemsediklerini aktardı.

        Mario ve Leonardo'nun yolculuklarını Trabzon Beşikdüzü Yelken ve Doğa Sporları Kulübü'nden öğrendiklerini ve misafir etmek istediklerini dile getiren Balcı, "Dünden beri birlikteyiz, yarına kadar da ağırlayacağız. Hem de küçük çocuğun bizim sporcularımızla birlikte yelken deneyimi yapmasını önemsediğimiz için bugün kulübümüzde kendisiyle kısa bir yelken turu yaptık. Misafirlerimiz sanıyorum yarın buradan Amasya, Kapadokya ve Antalya'ya doğru yola çıkıp ondan sonra Türkiye'yi terk edecekler. Yolculuklarının sonunda da Trieste'ye varmayı hedefliyorlar." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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