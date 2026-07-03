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        Badminton Süper Lig müsabakaları Samsun'da başladı

        Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen Badminton Süper Lig müsabakaları, Samsun'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 16:25 Güncelleme:
        Badminton Süper Lig müsabakaları Samsun'da başladı

        Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen Badminton Süper Lig müsabakaları, Samsun'da başladı.

        İlkadım Okçuluk Salonu'ndaki müsabakalara 12 ilden 36 kulüpten 288 sporcu katılıyor.

        Turnuvanın ilk gününde eleme müsabakaları yapıldı.

        Türkiye Badminton Federasyonu Asbaşkanı Zafer Şahin, Samsun'da badminton şölenine rekor sayıda kulüp ve sporcunun katıldığını söyledi.

        Türkiye'de federasyonun 1991 yılında kurulmasına rağmen çok hızlı yayıldığını anlatan Şahin, "Son 4 olimpiyata sporcu gönderme başarısı gösterdik. Hedefimiz Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na daha fazla sporcuyla katılım sağlamak. Ayrıca paralimpik olimpiyatlarına da çok sayıda sporcu göndererek madalya hedefliyoruz." dedi.

        Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde altyapı çalışmalarına hız verdiklerini belirten Şahin, "Altyapıdan çocuklarımızı alıp hazırlık ve gelişim kamplarında eğitiyoruz. Hem altyapıya yönelik yoğun çalışmamız var hem olimpik havuzda bulunan 16 sporcu sayısını da artırmak istiyoruz. Böylelikle madalya sayısının da artacağına inanıyoruz. " ifadelerini kullandı.

        Turnuva, 5 Temmuz Pazar günü sona erecek.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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