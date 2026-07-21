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        Bafra Belediyesi konut ve ticaret projesi için ihaleye çıkacak

        Bafra Belediyesi, mülkiyetindeki taşınmaz üzerinde kat karşılığı modeliyle hayata geçirilecek konut ve ticaret projesi için ihale düzenleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 15:21 Güncelleme:
        Bafra Belediyesi konut ve ticaret projesi için ihaleye çıkacak

        Bafra Belediyesi, mülkiyetindeki taşınmaz üzerinde kat karşılığı modeliyle hayata geçirilecek konut ve ticaret projesi için ihale düzenleyecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fatih Mahallesi'nde yer alan 3 bin 590 metrekarelik arsa üzerine iki blok halinde inşa edilmesi planlanan proje, Devlet İhale Kanunu uyarınca kapalı teklif usulüyle ihaleye çıkarılacak.

        Yaklaşık 261 milyon 326 bin lira yatırım değerine ve 9 bin 153 metrekare toplam inşaat alanına sahip projede, 2+1 daireler ile ticari bağımsız bölümler yer alacak.


        İhale kapsamında yükleniciye bırakılacak bağımsız bölümlerin yanı sıra isteklilerin sunacağı ilave nakit teklifler de değerlendirilecek.

        İhale, 10 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da Bafra Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.


        İhaleye katılmak isteyen firmaların teklif dosyalarını ihale saatine kadar Bafra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor.


        İhale şartnamesi ve teknik detaylar, mesai saatleri içinde aynı müdürlükten temin edilebilecek.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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