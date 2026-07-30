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        Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Yalçın Özkubat görevine başladı

        Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 2026 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Kadir Yalçın Özkubat, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 13:42 Güncelleme:
        Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Yalçın Özkubat görevine başladı

        Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 2026 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Kadir Yalçın Özkubat, görevine başladı.

        Bafra Adliyesinden yapılan açıklamaya göre, 2013 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Özkubat, 2014 yılında adli yargı hakim ve savcı adaylığı stajına başladı.

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 2016 yılında Cumhuriyet Savcısı olarak göreve başlayan Özkubat, ardından Elazığ Cumhuriyet Savcılığı yaptı.

        2020 yılı yaz kararnamesiyle Bitlis'in Tatvan ilçesine Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Özkubat, daha sonra Konya'nın Seydişehir ilçesinde Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaptı.

        Eylül 2025'te Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığına getirilen Özkubat, HSK'nin 2026 yılı kararnamesiyle Bafra Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

        Evli ve bir çocuk babası olan Kadir Yalçın Özkubat, Bafra'daki görevine başladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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