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        Bafra Mehmet Yıldız Halk Eğitimi Merkezinde yıl sonu sergisi açıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde Mehmet Yıldız Halk Eğitimi Merkezi tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 17:17 Güncelleme:
        Bafra Mehmet Yıldız Halk Eğitimi Merkezinde yıl sonu sergisi açıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde Mehmet Yıldız Halk Eğitimi Merkezi tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.

        Merkez binasında düzenlenen etkinlik, açılışın ardından saygı duruşunda bulunulması ve işaret dili eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Program kapsamında halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi sunuldu.

        Törenin açılış konuşmasını yapan Bafra Mehmet Yıldız Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hacı Avcı, serginin Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlendiğini söyledi.

        İlçenin ihtiyacı olan her alanda kurs açma bilinciyle hareket ettiklerini anlatan Avcı, "Kurs çeşitliliğini artırmak ve daha çok kursiyere ulaşmak için yoğun çaba sarf etmekteyiz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temelinde yer alan bilgiyle birlikte beceri, değer ve yetkinlik kazandırma anlayışı doğrultusunda hayat boyu öğrenmeyi destekleyen çalışmalarımızı sürdürmekteyiz." dedi.


        Konuşmanın ardından Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, daire kurum müdürleri ve davetliler tarafından serginin açılış kurdelesi kesilerek kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünlerin yer aldığı stantlar gezildi.



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