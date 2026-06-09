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        Alaçam'da 21 yaşında muhtar seçilen Emirhan Çepe mazbatasını aldı

        Samsun'un Alaçam ilçesinde 21 yaşında muhtar seçilen Emirhan Çepe, mazbatasını alarak görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 15:37 Güncelleme:
        Alaçam'da 21 yaşında muhtar seçilen Emirhan Çepe mazbatasını aldı

        Samsun'un Alaçam ilçesinde 21 yaşında muhtar seçilen Emirhan Çepe, mazbatasını alarak görevine başladı.


        Terskırık Mahallesi'nde 7 Haziran'da yenilenen seçime tek aday olarak giren Çepe, kullanılan 53 oydan 52'sini alarak mahallenin yeni muhtarı oldu.


        Mazbatasını Alaçam İlçe Seçim Müdürü Ayşegül Aktaş'tan alan Çepe, görevine başladı.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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