OMÜ Turizm Fakültesi ve Bafra Turizm MYO'da mezuniyet töreni düzenlendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Fakültesi ve Bafra Turizm Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni gerçekleştirildi.



Törende, Turizm Fakültesinden 31, Bafra Turizm Meslek Yüksekokulundan ise 16 öğrenci mezun oldu.



Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sinevizyon gösterimi ve protokol konuşmalarıyla devam eden programda, dereceye giren öğrencilere ödül ve diplomaları takdim edildi.



Törenin açılış konuşmasını yapan Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, katılımcıları selamlayarak öğrencilerin ailelerini tebrik etti.



Turizm fakültesinden mezun olmanın sadece dersleri tamamlamak değil, insanı anlamak ve ortak bir dil oluşturmak anlamına geldiğini belirten Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, "Turizm, bir ülkenin kültürünü tanıtmak, misafirperverliğini göstermek ve insanlarda unutulmaz anılar bırakmaktır. Sizler artık sadece birer mezun değil, aynı zamanda ülkemizin kültür elçileri, iletişim köprüleri ve geleceğin turizm profesyonellerisiniz. Nerede olursanız olun, unutmayın ki turizm sektörünün en önemli unsuru 'insan'dır. Kendinizi geliştirin, kendinize bolca yatırım yapın. Hayatta en hakiki mürşidin ilim ve fen olduğunu söyleyen Atatürk’ün öğretileri rehberiniz ve kılavuzunuz olsun. Gösterişten uzak durun. Çalışmaya ve üretmeye devam edin. Dünyanın neresinde olursanız olun her birinizin Türk bayrağını temsil ettiğinizin ve hiçbirinizin de bu bayrağı kirletmeye, düşürmeye hakkının ve lüksünün de olmadığının bilincinde olun. Yolunuz ve bahtınız açık olsun." dedi.



Törende, fakülteye yaptıkları katkılardan dolayı Bafra GİAD Başkanı Muharrem Uyar, Bafra Denetimli Serbestlik Müdürü Mustafa Ersoy, Bafra TSO Başkanı Serdal Sefa Kocabaş ve iş insanı Kaya Aşçı'ya, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer tarafından teşekkür belgesi verildi.



Fakülte ve yüksekokul birincilerinin mezuniyet kütüğüne plaket çaktığı törende, mezun olan öğrencilere diplomaları verildi. Mezuniyet pastasının kesilmesi ve mezuniyet andının okunmasının ardından program, öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.



Mezuniyet töreni sonrasında, davetlilere nohutlu pilav, ayran ve Bafra pidesi ikram edildi.

