Samsunspor'da kombine bilet satışları 12 Haziran'da başlayacak

Samsunspor Kulübünün 2026-2027 futbol sezonu kombine bilet satış stratejisi ve taraftara yönelik avantajlı ödeme planları açıklandı.



Samsunspor Operasyon Direktörü Soner Soykan, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, yeni sezonun bilet ve loca fiyat politikasını icra kurulu ve yönetimle karara bağladıklarını söyledi.



Öncelikle yıllardır kombine bilet alanlara aynı şekilde satış yapacaklarını, bunun 12 Haziran Cuma günü başlayacağını ve 20 Haziran'a kadar devam edeceğini aktaran Soykan, 24 Haziran'dan itibaren de genel satışa çıkılacağını belirtti.



Kombine alan taraftarı fiyatlarla mutlu edeceklerini dile getiren Soykan, her maçta kendileriyle olmaya çalışan taraftarın fiyat veya başka durumla alakalı mutsuz olabileceği alan bırakmamaya çalıştıklarını vurguladı.









- Kombine alanlar yüzde 70 avantaja sahip olacak



Kulübün mali işler direktörü Koray Yalçın ise Samsunspor'un mali stratejisi hakkında bilgi vererek, enflasyonist ortama rağmen kombine fiyatlarında neredeyse hiç artış yapmadıklarına işaret etti.



Kombine alanların yüzde 70 avantaja sahip olacağının altını çizen Yalçın, "Bu rakamın bu kadar yüksek olmasının nedeni kombineyi teşvik etmek, ikincisi de enflasyonist bir dönemden geçiyoruz, bugünden ödemesini yapıp kombinesini alan taraftarımızı memnun etmek. En sadık kitlemiz olan kombine sahiplerini bu sene çok değerli kılmayı planlıyoruz." dedi.









- Aile indirimi yüzde 30'a çıkarıldı



Samsunspor Kulübü Başkan Yardımcısı Fazlıhan Carus ise taraftardan gelen talep doğrultusunda sosyal sorumluluk ve aile katılımını önceleyen indirimler hazırladıklarına dikkati çekerek, "Geçen yıl yüzde 20 olan aile indirimini bu yıl yüzde 30'a çıkardık. Böylece üç kişilik bir aile iki kişi fiyatına maçları izleyebilecek." ifadesini kullandı.



Kadın, öğrenci ve engelli taraftarlar için de yüzde 30 indirim uygulanacağını belirten Carus, ücretsiz bilet uygulamasına son verdiklerini, her şeyin bir değeri olması gerektiğini kaydetti.







