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        Samsun'da devrilen motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 17 yaşındaki lise öğrencisi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 13:42 Güncelleme:
        Samsun'da devrilen motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 17 yaşındaki lise öğrencisi yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Umut G. idaresindeki 41 BBS 965 plakalı motosiklet, Tikenli Mahallesi üniversite yolunda seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi.

        Ağır yaralanan ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Umut G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Lise öğrencisi olduğu belirtilen Umut G'nin ehliyetinin bulunmadığı ve kask takmadığı öğrenildi.

        Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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