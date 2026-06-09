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        Gülsan Sanayi Sitesi'nde yıkımların yüzde 42'si tamamlandı

        Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen Gülsan Sanayi Sitesi dönüşümü kapsamında yıkımların yüzde 42'sinin tamamlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 12:58 Güncelleme:
        Gülsan Sanayi Sitesi'nde yıkımların yüzde 42'si tamamlandı

        Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen Gülsan Sanayi Sitesi dönüşümü kapsamında yıkımların yüzde 42'sinin tamamlandığı bildirildi.


        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sanayi dönüşümü projesi kapsamında mevcut sanayi alanı olan Gülsan Sanayi Sitesi'nde yıkımlar ile yeni inşa edilen Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşınmalar sürüyor.

        Gülsan Sanayi Sitesi'nde esnaf ile anlaşma oranı yüzde 92'ye ulaşırken 390 yapının yıkım işlemi tamamlandı. Yüzde 65'inin boşaldığı, yüzde 42'sinin yıkıldığı Gülsan'da ekipler, boşaltılan alanlarda yıkım işlemleri etaplar halinde gerçekleştiriyor.

        Toybelen Sanayi Sitesi'nde ise esnafın taşınması ile ticari hareketlilik artıyor.


        Yıkım sürecinin tamamlanmasının ardından Gülsan'da yapılacak proje için ilk kazma vurulacak. Gülsan Sanayi Dönüşüm Projesi kapsamında ticari, ofis ve konut blokları, belediye hizmet binası ve cami inşa edilecek.


        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, şehrin ihtiyaçlarının farkında olan anlayışla kentsel dönüşümün en büyük öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.


        Samsun'da dönüşümün en önemli ayağını sanayi dönüşüm projesinin oluşturduğunu anlatan Doğan, şunları kaydetti:


        "Gülsan Sanayi Sitesi'nde 300 dönümlük alanı dönüştürüyoruz. Buradaki esnafımızı modern ve işlevselliği ile örnek gösterilen Toybelen Sanayi Sitemize taşıyoruz. Toybelen'de ticaretin artması ile kent merkezindeki yoğunluk azalıyor, ticaret ve üretim daha uygun alana taşınmış oluyor. Gülsan'da ise taşınma, uzlaşma ve yıkım süreçleri eş zamanlı ve koordineli biçimde yürütülüyor. Hak sahipleriyle uzlaşma oranı, projenin esnaf ve kamuoyu tarafından benimsendiğinin somut göstergesi oluyor. Şehrimiz için çok önemli olan bu süreçte hemşehrilerimizle ve esnafımızla birlikte yol alıyoruz."

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