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        Samsun'da "Engelsiz Yaza Merhaba Şenliği"nde Otizm Koordinasyon ve Yaşam Merkezi açıldı

        Samsun Büyükşehir Belediyesince "Engelsiz Samsun" vizyonu kapsamında hayata geçirilen Otizm Koordinasyon ve Yaşam Merkezi düzenlenen Engelsiz Yaza Merhaba Şenliği'nde açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 14:33 Güncelleme:
        Samsun'da "Engelsiz Yaza Merhaba Şenliği"nde Otizm Koordinasyon ve Yaşam Merkezi açıldı

        Samsun Büyükşehir Belediyesince "Engelsiz Samsun" vizyonu kapsamında hayata geçirilen Otizm Koordinasyon ve Yaşam Merkezi düzenlenen Engelsiz Yaza Merhaba Şenliği'nde açıldı.

        Canik Millet Bahçesi'nde yer alan merkezin açılışına ve şenliğe engelli bireyler, aileleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte halk oyunları gösterileri, bilim şovları, ritim atölyesi gösterileri ve canlı müzik dinletileri sunuldu.

        Açılışa katılan çocuklar ve gençler, Türkiye'nin nüfusa kaydedilen ilk insansı robotu olan ve fahri kimlik belgesi verilen CANİKMAN ile park alanında vakit geçirdi. Canik Belediyesine ait robot CANİKMAN çocuklara ve gençlere eşlik etti. Samsun Büyükşehir Belediyesine ait robot köpek "SEMPATİ" de katılımcıların ilgisini çekti.

        Etkinlikte, Yeşilay Samsun Şubesi ile Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi gibi birçok sivil toplum kuruluşu da stant açarak çeşitli etkinlikler düzenledi.

        Canik Kaymakamı Şeref Aydın, programda yaptığı konuşmada, vatandaşların devletin sunduğu hizmetlerden en iyi şekilde yararlanması için kurumlarla işbirliği içinde çalıştıklarını belirtti.

        Büyükşehir Belediyesinin özel gereksinimli bireylere yönelik yatırımlarından memnuniyet duyduklarını aktaran Aydın, "Büyükşehir Belediyemizin özellikle engelli ve özel gereksinimli bireylerimize yönelik yaptığı çalışmalar bizleri son derece mutlu etmektedir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan'a teşekkür ediyorum." dedi.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş da Samsun'da yaşayan tüm bireylerin yaşam kalitesini artırmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

        Şehirde hiçbir ayrım gözetmeden herkese eşit fırsatlar sunmak için gayret gösterdiklerini belirten Çamaş, "Samsun'un, Samsun'da yaşayan bütün bireylere nasıl sahip çıktığını, onların hayat kalitesini ve hayat konforunu artırmak için neler yaptığını bir kez daha görmenin mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

        Samsun'da her gün yeni hizmetlerin hayata geçirildiğini dile getiren Çamaş, "Bugün de bir merkezimizin açılışını yapacağız. Sonuçları itibarıyla bu merkez, bu şehrin gerçek değeri olan insana verilen kıymetin bir adımıdır. Onu değerlendirecek, onu yaşatacak olan sizlersiniz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Otizm Koordinasyon ve Yaşam Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

        Etkinlik, gün boyunca düzenlenen gösteriler ve sosyal faaliyetlerle devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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