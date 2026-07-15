Bafra'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi, mevlit okutuldu.



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, Asri Mezarlık'taki Bafra Şehitliği ziyaretiyle başladı.



Programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü İbrahim Memiş ve din görevlilerince dua edildi.





Katılımcılar, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.



Ardından öğle namazı öncesinde Çarşı Camisi'nde Mevlid-i Şerif programı gerçekleştirildi.





Programlara Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Benal Kurt, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz, MHP İlçe Başkanı Kemal Şahin, daire amirleri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.







