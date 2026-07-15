Vezirköprü'de 15 Temmuz Şehitleri için mevlit okutuldu
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.
Giriş: 15.07.2026 - 13:48 Güncelleme:
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.
Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde gerçekleştirilen programa Kaymakam Bayram Yıldız, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya ve vatandaşlar katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif'in okunmasının ardından 15 Temmuz şehitleri ile tüm şehitler için dua edildi.
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