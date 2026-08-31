Bafra'da 6. Geleneksel Satranç Turnuvası tamamlandı

Bafra Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) iş birliğiyle düzenlenen 6. Geleneksel Satranç Turnuvası tamamlandı.

Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında iki gün süren organizasyona 28 şehirden 200 sporcu katıldı.

Turnuva, A, B, 10 Yaş ve Altı ile 8 Yaş ve Altı olmak üzere 4 kategoride gerçekleştirildi.

Ödül töreninde konuşan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, turnuvayı katılımın yüksek olduğu bir organizasyonla tamamladıklarını belirtti.

İlçede spor kültürünü büyütmeyi hedeflediklerini aktaran Kılıç, "Farklı spor dallarında düzenlediğimiz etkinliklerle tüm vatandaşlarımızı sporla buluşturmaya ve Bafra'mızın spor kültürünü geliştirmeye devam ediyoruz. Organizasyona katkı sunan Türkiye Satranç Federasyonu ile il ve ilçe temsilciliklerine teşekkür ediyor, mücadele eden tüm sporcularımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Müsabakalar sonucunda A kategorisinde Umut Üçoluk, B kategorisinde Eslem Kantar, 10 yaş ve altında Merter Işık, 8 yaş ve altında ise Ömer Kerim Ayvaz birinci oldu.

A kategorisinde yarışan Recep Köksal ise en iyi Bafralı ve en iyi engelli sporcu unvanlarını elde etti.

Ödül törenine, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz, MHP İlçe Başkanı Kemal Şahin, CHP İlçe Başkanı Vahit Perçin, TSF Samsun İl Temsilcisi Duran Karaköse, TSF Bafra İlçe Temsilcisi Cemal Bekgöz, Belediye Meclis Üyeleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.