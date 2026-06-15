Bafra'da TÜGVA'nın yaz okulu programları başladı

Samsun'un Bafra ilçesinde, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bafra İlçe Temsilciliği tarafından çocuklara ve gençlere yönelik düzenlenen yaz dönemi eğitim ve sosyal faaliyet programları başladı.



Yaz Kur'an Kursu programı kapsamında öğrenciler, Kur'an-ı Kerim eğitimi, temel dini bilgiler ve değerler eğitiminin yanı sıra sosyal faaliyetler ile grup oyunlarına katılıyor. Eğitimler, Cumhuriyet Ortaokulu, Mustafa Kemal Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu binalarında uzman eğitmenler eşliğinde yürütülüyor.



Vakfın çalışmaları kapsamında ayrıca yıl boyunca icathane çalışmaları, robotik kodlama, 3D tasarım atölyeleri, görsel ve el sanatları kursları düzenleniyor. TÜGVA Bafra Kadın Aile Koordinatörlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle de kadınlara yönelik el sanatları ve temel beceri kursları veriliyor.



TÜGVA Bafra İlçe Temsilcisi Hasan Dikmen, her öğrencinin gelişimine katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirterek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana Bafra'daki öğrencilerimizi robotik kodlama, 3D tasarım ve çeşitli üretim temelli çalışmalarla buluşturduk. Halk Eğitimi Merkezi ve usta öğreticilerimizle birlikte yıl boyunca birçok atölyede eğitimler gerçekleştirildi. Kıymetli gençlerimizin her alanda gelişimini önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

