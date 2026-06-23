Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri "Bağımlılığa Karşı Sahadayız" Projesi Yakakent esnafına anlatıldı

        "Bağımlılığa Karşı Sahadayız" Projesi Yakakent esnafına anlatıldı

        Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin himayelerinde, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Samsun Şubesi koordinasyonunda yürütülen "Bağımlılığa Karşı Sahadayız" projesi kapsamında Yakakent'te bilgilendirme çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 10:33 Güncelleme:
        "Bağımlılığa Karşı Sahadayız" Projesi Yakakent esnafına anlatıldı

        Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin himayelerinde, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Samsun Şubesi koordinasyonunda yürütülen "Bağımlılığa Karşı Sahadayız" projesi kapsamında Yakakent'te bilgilendirme çalışması yapıldı.

        Programa, Kaymakamı Muhammed Sadi Taşyapan, Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, Yakakent Yeşilay İlçe Temsilcisi Cemre Erkol Bedir, kurum amirleri, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

        Proje kapsamında ilçe esnafı ziyaret edilerek bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı. Esnafa Yeşilay'ın çalışmaları ve YEDAM hizmetleri anlatılarak broşür dağıtıldı. Sağlık çalışanlarıyla gerçekleştirilen toplantıda bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası iş birliği ele alınırken, kurum amirlerine yönelik farkındalık eğitimi de düzenlendi.

        Kaymakam Muhammed Sadi Taşyapan, bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası iş birliğinin önemine işaret ederek, gençleri ve toplumu her türlü bağımlılıktan korumanın ortak sorumluluk olduğunu vurguladı. Çalışmanın farkındalığın artırılmasına katkı sağlayacağını belirten Taşyapan, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

        Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu ise çocukların ve gençlerin sağlıklı, üretken ve bağımlılıklardan uzak bireyler olarak yetişmesinin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, Yeşilay ile yürütülen çalışmaları önemsediklerini ve destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Samsun Şube Başkanı Emre Güneş de bağımlılıkla mücadelenin toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek önleyici çalışmaların önemine dikkat çekti. İlçeleri ziyaret ederek vatandaşlar, esnaf, kamu kurumları ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldiklerini ifade eden Güneş, desteklerinden dolayı Kaymakam Muhammed Sadi Taşyapan'a, Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu'ya ve paydaş kurumlara teşekkür etti.


        Yakakent Yeşilay İlçe Temsilcisi Cemre Erkol Bedir de bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmanın en etkili yollarından birinin vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmak olduğunu belirterek, çalışmaların ilçede kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İstanbul merkezli 9 ilde vergi kaçakçılığı operasyonu
        İstanbul merkezli 9 ilde vergi kaçakçılığı operasyonu
        "Zoraki evlilik cinayeti" Firari katil sınırda yakalandı!
        "Zoraki evlilik cinayeti" Firari katil sınırda yakalandı!
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Kaçırılan Karaal işkenceyi anlattı! Kilit 5 isim yakalandı!
        Kaçırılan Karaal işkenceyi anlattı! Kilit 5 isim yakalandı!
        Beşiktaş'tan stoper harekatı!
        Beşiktaş'tan stoper harekatı!
        Birleşik Krallık'ta dört yılda beşinci başbakanlık seçimi
        Birleşik Krallık'ta dört yılda beşinci başbakanlık seçimi
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Messi Dünya Kupaları tarihine geçti!
        Messi Dünya Kupaları tarihine geçti!
        Rekabet’ten Threads açıklaması!
        Rekabet’ten Threads açıklaması!
        Cinsel istismar mağduru Oya'yı katleden nişanlıya büyük ceza!
        Cinsel istismar mağduru Oya'yı katleden nişanlıya büyük ceza!
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu
        Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel ise TBMM'de
        Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel ise TBMM'de
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        Arif ile Ceylan'ın kemikleri 3 mağarada bulundu! Aile kararıyla töre infazı!
        Arif ile Ceylan'ın kemikleri 3 mağarada bulundu! Aile kararıyla töre infazı!
        "Yanlış kayaya çarptı"
        "Yanlış kayaya çarptı"
        "İstenmeyen çocuktum"
        "İstenmeyen çocuktum"
        Gol düellosunda kazanan Norveç!
        Gol düellosunda kazanan Norveç!

        Benzer Haberler

        Gençlerde kanser alarmı: "Biyolojik erken yaşlanma erken yaşta kanser vakal...
        Gençlerde kanser alarmı: "Biyolojik erken yaşlanma erken yaşta kanser vakal...
        Vezirköprü'de tayin olan hakim ve savcılara veda programı düzenlendi
        Vezirköprü'de tayin olan hakim ve savcılara veda programı düzenlendi
        Vezirköprü'de tayini çıkan hakim ve savcılara veda programı
        Vezirköprü'de tayini çıkan hakim ve savcılara veda programı
        Çocuklarda yaz ishali alarmı: Sıvı kaybına dikkat
        Çocuklarda yaz ishali alarmı: Sıvı kaybına dikkat
        Yasa dışı bahis şebekesine şafak baskını: 67 gözaltı
        Yasa dışı bahis şebekesine şafak baskını: 67 gözaltı
        Anadolu'nun yedi ozanı opera yorumu ile Samsun'da seslendirildi
        Anadolu'nun yedi ozanı opera yorumu ile Samsun'da seslendirildi