Vezirköprü'de tayin olan hakim ve savcılara veda programı düzenlendi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayımlanan 2026 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi kapsamında görev yerleri değişen Vezirköprü Adliyesi mensupları için veda programı gerçekleştirildi.



Vezirköprü Tarihi Taşhan Restoran'da düzenlenen programa Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, İlçe Jandarma Komutan Vekili Seyfettin Turğut, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, Adalet Komisyonu Başkanı Burak Özdemir ile adliye personeli ve aileleri katıldı.



Programın açılışında konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, tayini çıkan hakim ve savcılarla uyum içinde çalıştıklarını belirterek, yeni görev yerlerinde başarılar diledi.



Tokat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na atanan Adalet Komisyonu Başkanı Burak Özdemir de Vezirköprü'de görev yapmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, birlikte görev yaptığı meslektaşlarına teşekkür etti.



Kararname kapsamında Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Burak Özdemir Tokat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Hakim Çiğdem Çelik Gaziosmanpaşa Hakimliğine, Hakim Tuğçe Toprak İstanbul Anadolu Hakimliğine, Cumhuriyet Savcısı Emre Kankırı Gürgentepe Cumhuriyet Savcılığına, Hakim Maide Bengisu Kulaksızoğlu Şile Hakimliğine ve Hakim Betül Yıldız Aydın Gemlik Hakimliğine atandı.



Konuşmaların ardından tayin olan hakim ve savcılara çeşitli kurumlar tarafından hazırlanan plaketler verildi.



Kaymakam Özgür Kaya, ilçede görev yaptıkları süre boyunca adalet hizmetlerine katkı sunan hakim ve savcılara teşekkür ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.



Belediye Başkanı Murat Gül ise ilçeye sundukları hizmetlerden dolayı tayini çıkan adliye mensuplarına teşekkür etti.

