Havza Belediyesinden Kaymakam Ayvat'a veda programı

Havza Belediyesi tarafından Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine atanan Kaymakam Mustafa Ayvat için veda programı düzenlendi.



Havza Fizik Tedavi Merkezinde düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Murat İkiz, Kaymakam Ayvat'ın görev yaptığı süre boyunca ilçenin gelişimi, kamu hizmetlerinin etkinliği ve vatandaşların taleplerinin karşılanması için büyük gayret gösterdiğini vurgulayarak, "Kapısını ve gönlünü Havzalılara açtı. Bu samimi yaklaşımı sayesinde 3 yıl gibi kısa sürede ilçemizin kalbinde özel bir yer edindi. Yeni görev yerinizde üstün başarılar diliyor, ailenizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir hayat temenni ediyorum. Yolunuz açık olsun." ifadesini kullandı.



Kaymakam Mustafa Ayvat ise yaklaşık 3 yıl görev yaptığı Havza'nın kendisine önemli deneyim kazandırdığını dile getirerek, "Havza benim için çok kıymetli bir yere sahip. Bundan sonra da gönlümüz de kapımız da Havzalılara açık. Hakkınızı helal edin." dedi.



Konuşmaların ardından Murat İkiz, Kaymakam Ayvat ve eşi hakim Kübra Pala Ayvat ile Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine atanan hakim Suat Uçarlı'ya plaket ve hediye verdi.



Programa Havza Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Havza Tapu Müdürü Hatice Elverdi, Havza Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Fazıl Düzenli, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile mahalle muhtarları katıldı.







