Havza'da açık hava konseri ve sinema gösterimi yapıldı

Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında Havza'da açık hava konseri ve sinema gösterimi gerçekleştirildi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Türk Telekom iş birliğinde, "Herkes film izlesin diye çıktık yollara" sloganıyla hayata geçirilen "Sinema Yollarda Projesi" ile Havza'da konser ve film gösterimi yapıldı.



Mehmetçik Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, açık hava konseri ile başladı. Ardından meydana konuşlandırılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğüne ait Gezen Sinema Tırı ile açık hava sinema gösterimi yapıldı.



Etkinlikte Türk sinemasının klasiklerinden "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmi izlendi.





Vatandaşlar ile filmi izleyen Belediye Başkanı Murat İkiz, Kültür Yolu Festivali etkinliğine ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını belirtti.







