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        Bandırma Gemi Müzesi karadan yürütülerek İstiklal Meydanı'na taşındı

        Bandırma Gemi Müzesi, Canik ilçesinden İlkadım ilçesine karadan yürütülerek yeni yerine taşındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 10:10 Güncelleme:
        Bandırma Gemi Müzesi karadan yürütülerek İstiklal Meydanı'na taşındı

        Bandırma Gemi Müzesi, Canik ilçesinden İlkadım ilçesine karadan yürütülerek yeni yerine taşındı.

        Samsun'un simgelerinden, Mustafa Kemal Atatürk ve 18 silah arkadaşını 19 Mayıs 1919'da Samsun'a getiren Bandırma Vapuru replikası Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi, karadan yürütülerek İstiklal Meydanı Kurtuluş Yolu'na getirildi.

        240 tonluk Bandırma Gemi-Müzesi, 72 tekerlekli bağımsız aks sistemi ile yaklaşık 3,5 kilometre mesafe katederek yeni konumuna taşındı.

        Geminin taşınması saat 06.30'da başlayıp yaklaşık 4 saat sürdü.

        Müze geminin transfer sürecini vatandaşlar da ilgiyle takip etti.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necdet Çamaş, gazetecilere, Bandırma Gemi Müzesi'nin 1999 yılında Samsun'da ziyarete açıldığını söyledi.

        Müzeyi Canik ilçesinden Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'a ayak bastığı konuma taşıdıklarını dile getiren Çamaş, "Taşıma süreci yaklaşık 8 aylık teknik çalışmanın akabinde oldu.Türkiye'de bu işi yapabilecek olan firmaları tek tek araştırdık. Onlarla görüşmeler yaptık. Daha sonra teknik ekipler Almanya'dan ve taşıyıcı firmanın mühendisleri buraya geldi, bütün simülasyonları yaptık ve çok sağlıklı şekilde ilerletiyoruz." dedi.

        Bandırma Gemi Müzesi'nin yeni yerinde daha fazla ziyaretçiye ulaşacağını anlatan Çamaş, şunları kaydetti:

        "İnanıyorum ki bugün yaklaşık 1 milyon ziyaretçisi olan kısıtlı alandaki Bandırma Vapuru önümüzdeki yıldan itibaren Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzelerinden birisi olacak. Yapım sürecinden bugünkü taşıma sürecine kadar bütün süreçleri bilen birisi olarak, bugün Samsun tarihine not düşülüyor. Peyzaj çalışmalarından sonra insanlarımızın ziyaretine, belki içine girmeyecek ama etrafında dolaşabilecekleri hale getireceğiz. Milli Mücadele Açık Hava Müzesi ile birlikte 2027 yılının mayıs ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılacağı bir programla açılışını yaparız diye ümit ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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