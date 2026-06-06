Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Bankacılığı bırakan kadın çiftçi çilek üretimine yöneldi

        Bankacılığı bırakan kadın çiftçi çilek üretimine yöneldi

        SAMET ATASOY - Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Zehra Şahin, bankadaki işini bırakarak tarıma yöneldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 11:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bankacılığı bırakan kadın çiftçi çilek üretimine yöneldi

        SAMET ATASOY - Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Zehra Şahin, bankadaki işini bırakarak tarıma yöneldi.

        Şahin, geçen yıl Samsun Büyükşehir Belediyesinin "Dürtmen Yaylası Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi"nden yararlanmak için başvuruda bulundu.

        Çilek üretimi yapmak isteyen Şahin, Alaçam İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelinden aldığı eğitimle bu alanda kendisini geliştirdi.

        Doyran Mahallesi'ndeki 1 dönüm arazide Samsun Büyükşehir Belediyesinden aldığı 5 bin çilek fidesiyle üretime başlayan Şahin, "Kendi Çileğini Kendin Topla Projesi" ile isteyenlere tarladan kendi çileğini toplama imkanı sunuyor.

        Ürettiği çilekleri ayrıca eşi Tolga Şahin ile pazarlarda ve anlaştığı marketle kafelere de satan Zehra Şahin, gelecek yıl üretim alanını 2 dönüme çıkarmayı planlıyor.

        - "Alaçam çileği artık tanınmaya, markalaşmaya başladı"

        Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Zehra Şahin'i ziyaret ederek başarı dileğinde bulundu.

        Kaymakam Kayabaşı, AA muhabirine, ilçede son yıllarda yapılan çalışmalarla çilek üretiminde artış olduğunu söyledi.

        İlçede 50 civarında üreticinin 120 dekar alanda çilek üretimi gerçekleştirdiğini belirten Kayabaşı, "Alaçam çileği artık tanınmaya, markalaşmaya başladı. Bulunduğumuz tarla da genç üreticilerimize ait. Tarımda gençlerimizin sayısını artırma anlamında çalışmalar yapılmakta. Bu anlamda onlara da teşekkür ediyoruz." dedi.

        İlçede mayıs ayında çilek hasadının başladığını dile getiren Kayabaşı, şunları kaydetti:

        "Alaçam çileğinin markalaşması, üretiminin artırılması, çiftçilerimize daha fazla katma değer oluşturması anlamında Büyükşehir Belediyemiz, Valiliğimiz, İlçe Belediyemiz, Kaymakamlığımızın öncülüğünde çalışmalar devam etmekte. Her yıl üretici sayımız ve ekilen alan miktarımız artmakta. Alaçam çileği, aromasıyla, lezzetiyle gerçekten diğer çilek türlerine göre çok daha güzel."

        - "Güzel dönüşler bizi daha çok mutlu ediyor"

        Bir çocuk annesi Zehra Şahin de Büyükşehir Belediyesinin verdiği destekle çilek üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Geçen yıl eğitimlerini tamamlayarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle çilek üreticiliğini ileri düzeye getirmeyi hedeflediklerini anlatan Şahin, "Bugün bunu başardığımızı düşünüyorum. 'Kendi Çileğini Kendin Topla Projesi' ile köyümüze ve ilçemize bir adım attık." ifadelerini kullandı.

        Çalışmalarıyla ilgili çok güzel dönüşler aldıklarını vurgulayan Şahin, "Özellikle hafta sonları aileleriyle beraber çocuklara çok güzel sosyal aktivite oluyor. Bu güzel dönüşler, bizi daha çok mutlu ediyor. Çilek üreticiliğine seneye de devam etmeyi düşünüyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Yaşamadığı acı kalmadı! Torunları için ayakta
        Yaşamadığı acı kalmadı! Torunları için ayakta
        İddia: İsrail, ABD'ye yönelik casusluk faaliyetini artırdı
        İddia: İsrail, ABD'ye yönelik casusluk faaliyetini artırdı
        Fenerbahçe'de kongrede gerginlik!
        Fenerbahçe'de kongrede gerginlik!
        Fenerbahçe'de seçim heyecanı!
        Fenerbahçe'de seçim heyecanı!
        Dünya Kupası çalışanları greve gidiyor
        Dünya Kupası çalışanları greve gidiyor
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!
        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!
        Bizim Çocuklar'ın rakibi Venezuela!
        Bizim Çocuklar'ın rakibi Venezuela!
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
        Kimler kısmi emekli olabilir?
        Kimler kısmi emekli olabilir?
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        Önce abla sonra kardeş... 11 yıl sonra ağlatan kader!
        Önce abla sonra kardeş... 11 yıl sonra ağlatan kader!
        Karadeniz'de Türk teknesine saldırı
        Karadeniz'de Türk teknesine saldırı
        Evlat acısına 24 gün dayanabildi
        Evlat acısına 24 gün dayanabildi
        Bakım çalışmaları tamamlandı, Yerebatan Sarnıcı yeniden açıldı
        Bakım çalışmaları tamamlandı, Yerebatan Sarnıcı yeniden açıldı
        15 yıldır yatağa hasretti! Artık sevinçten ağlıyor
        15 yıldır yatağa hasretti! Artık sevinçten ağlıyor
        İddia: Trump'ın ekibi İran müzakeresine hazırlanıyor
        İddia: Trump'ın ekibi İran müzakeresine hazırlanıyor

        Benzer Haberler

        Bafra Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imz...
        Bafra Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imz...
        Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde hayat normale dönüyor
        Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde hayat normale dönüyor
        Samsun'da gönüllü gençler mesire alanını temizledi
        Samsun'da gönüllü gençler mesire alanını temizledi
        Bafra'da kentleşme ve gelecek vizyonu "Ortak Akıl" toplantısında ele alındı
        Bafra'da kentleşme ve gelecek vizyonu "Ortak Akıl" toplantısında ele alındı
        Samsun'da korsan taksi denetimi: 3 sürücüye 300 bin TL ceza
        Samsun'da korsan taksi denetimi: 3 sürücüye 300 bin TL ceza
        Motosiklet dolmuş minibüse arkadan çarptı
        Motosiklet dolmuş minibüse arkadan çarptı