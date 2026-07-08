Büyükşehir Belediyesi ilçelerde yeni parklar oluşturuyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, "Her ilçeye park" hedefi ile yeşil alan yatırımlarını sürdürüyor.





Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de sosyal yaşamı güçlendirmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, her yaştan vatandaşın güvenle vakit geçirebileceği modern yaşam alanlarını hayata geçiriyor.





"Her ilçeye park" hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında Terme, Alaçam, Kavak, Havza ve Ladik'te yapımı tamamlanan parklar vatandaşların hizmetine sunuldu.



Büyükşehir Belediyesi, Bafra ilçesinde de Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde 20 bin metrekarelik alana rekreasyon alanı oluşturuyor.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, şehrin her noktasında insanların nefes alabileceği, aileleriyle güven içinde vakit geçirebileceği yaşam alanları oluşturduklarını vurgulayarak, "Terme, Alaçam, Kavak, Havza ve Ladik’te çalışmalarımızı tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Bafra ilçemize de çok güzel bir rekreasyon alanı kazandırıyoruz. Park yatırımlarımız sadece yeşil alanla sınırlı değil, aynı zamanda ilçelerimizin sosyal yaşamını güçlendirecek kalıcı projeler. Hayata geçirdiğimiz her proje sosyal yaşamı zenginleştiren, çocuklarımızın güvenle oynayabileceği, gençlerimizin ve ailelerimizin bir araya gelebileceği, her yaştan vatandaşımıza hitap eden modern yaşam alanları." ifadelerini kullandı.







