Kızılırmak Deltası'nda biyolojik çeşitliliği korumak için 11 projeye destek veriliyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası'nda biyoçeşitliliğin korunarak sürdürülebilir tarım ile geçim kaynaklarını geliştirmek için hazırlanan 11 projeye, Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı, Japonya Çevre Bakanlığı ve Japonya Keidanren Doğa Koruma Fonu tarafından destek veriyor.



BM Küresel Çevre Fonu (GEF) Küçük Hibeler Programı (SGP) Küresel Müdürü Slobodan Tagic, COMDEKS Program Müdürü Rissa Edoo, Keidanren Doğa Koruma Fonu Başkanı Keiji Nishiawa, GEF SGP Türkiye Ulusal Koordinatörü Gökmen Argun ile beraberindeki Japon heyet, Kızılırmak Deltası'nda biyoçeşitliliğin korunarak sürdürülebilir tarım ile geçim kaynaklarını geliştirmek amacıyla hazırlanan 11 proje ile ilgili incelemede bulundu.



Gökmen Argun, AA muhabirine, sivil toplum örgütlerini ve çevre alanındaki çalışmaları GEF SGP kapsamında desteklediklerini söyledi.



Dünyadaki biyolojik çeşitliliğin korunmasını amaçladıklarına işaret eden Argun, "Bu alanda normalde doğrudan GEF'ten aldığımız desteği kullanırdık ama bu sefer özel bir durum oldu. COMDEKS dediğimiz bakış açısı, bir yaklaşım ortaya konuldu. Bu yaklaşım 4 sezondur dünyada uygulanıyor. İlk sezonunda da vardık, dördüncü sezonunda da varız Türkiye olarak. Burada biyolojik çeşitlilik unsurlarını korurken bu alanda yaşayan insanların ihtiyaçlarını göz ardı etmeden onları çevresi ile uzlaştırabilmeyi amaçlıyoruz. Yani delta etrafında çiftçilerin pirinç tarlası var, aynı zamanda deltada tohumlarla beslenen sazhoruzu kuşu var. Hem sazhorozu yaşasın istiyoruz hem de pirinç tarlasında pestisit gibi zararlılar kullanılmadan ikisinin birlikte götürülebileceği, yani göçmen kuşların zehirlenmeden hayatını sürdürebileceği projeleri destekliyoruz. Kızılırmak Deltası'ndaki iyi örnekler gibi örnekler oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.



COMDEKS projesinin 15 ülkede aynı anda uygulandığını anlatan Argun, şunları kaydetti:





"COMDEKS projelerinde Japonya Çevre Bakanlığı, Japonya Keidanren Doğa Koruma Fonu gibi fonlardan yararlanıyoruz. BM çatısı altındaki SGP, buradaki projelerin desteklenmesini öngördü. Samsun'da 2024 yılından beri bu projelere destek veriyoruz. Artık bu projelerin sonuçlarını almaya başladık. Samsun'daki projelerdeki başarımızı ve buradaki yaklaşımın bugüne kadar denediğimiz yaklaşımlardan farklı olduğunu sergilemek istiyoruz. Japonlar da buradaki projelerin güçlü sonuçlar doğurduğunu düşünerek 15 ülke arasından Türkiye'yi ziyaret etmek istedi. Öncelikle bizi Tokyo'ya davet ettiler. Kızılırmak Deltası'ndaki projeleri onlara anlattık. Sonrasında Türkiye'ye gelerek projeleri yerinde inceliyorlar. Bu toplantı bu tür fonların devamlılığını sağlamak, herkes tarafından faydalı olduğunu göstermek, karşılıklı görüş oluşturabilmek için fırsatlar yaratıyor."





Rissa Edoo ise COMDEKS programının doğayla iç içe yaşayan ülkeleri desteklemek için kurulduğunu vurgulayarak, "15 ülkedeki projelere destek oluyoruz. Samsun'da Kızılırmak Deltası'nda ise 11 önemli proje yürütülüyor. Kızılırmak Deltası'nın biyolojik çeşitliliğin korunması ve etrafında yaşayan insanların deltayı kirletmeden uyum içinde yaşaması için bu projeleri önemsiyoruz." diye konuştu.







