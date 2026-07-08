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        Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, transfer çalışmalarını değerlendirdi:

        Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, 7-8 oyuncularına farklı liglerden ve Trendyol Süper Lig'den teklif geldiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 12:47 Güncelleme:
        Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, transfer çalışmalarını değerlendirdi:

        Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, 7-8 oyuncularına farklı liglerden ve Trendyol Süper Lig'den teklif geldiğini söyledi.

        Çapa, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, bu sezon Lubomir Satka ve Olivier Ntcham'ın takımdan ayrıldığını belirtti.

        Önceki sezonlarda ilk 11'de oynayan Satka ve Ntcham'ın takıma önemli katkı sağladığına işaret eden Çapa, "Biz oynayarak gelişen bir takımız. Buraya ilk geldiğinde hiçbir oyuncunun alıcısı bu kadar yoktu ama şu anda 7-8 oyuncumuzu değişik liglerden, ülke içerisinden isteyenler var. Bu da seçilen profillerin doğru olduğunu gösteriyor. İstikrarlı kadro ile neler elde edeceğimizi net şekilde görmüş olduk." dedi.

        Geçen sezonu kötü geçiren takımların transfer yaptığını, başarılı takımların ise çok fazla transfer yapmadığını anlatan Çapa, "Bizim, özellikle yerli havuzumuzu geliştirmemiz lazım. Çünkü yabancı oyuncu konusunda federasyon kuralı değiştirecek mi, değiştirmeyecek mi, bilmiyoruz. Biz planlarımızı 10+4'e göre yapmıştık önceki dönemde. Federasyonun vereceği karar doğrultusunda 12+2, 10+4, ne olursa olsun daha önce yapmış olduğumuz plan doğrultusunda devam ediyoruz. Eksik olan mevkilerimiz var. Bir stoper alacağız, oraya mutlaka takviye yapmamız gerekiyor. Orta sahadaki eksiğimizi gidermeye çalışacağız." ifadesini kullandı.




        - "İstikrarın ve sabrın neleri getirdiğini çok net şekilde yaşadık"

        Çapa, Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı transfer bütçelerinin 20 milyon avro olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

        "İstanbul takımları tarafından bir oyuncuya verilen bonservis kadar bütçemiz var. Daha az bütçeyle takım oluşturup onlarla mücadele etmek zorundayız ama bütçe her şeyi belirlemiyor. Bunu son üç sezonda çok net şekilde görmüş olduk. İstikrarın ve sabrın neleri getirdiğini çok net şekilde yaşadık. Önemli olan camianın önceki dönemlerde olduğu gibi takımımıza destek olması. Eminim en iyi transferimizi onlar belirleyecek. Çünkü onların tribündeki coşkusu, isteği, motivasyonu sahaya yansıyor ve oyuncuların performansını bir kat daha yukarıya çekmiş oluyor. Önemli olan istikrarı sağlamak. Geçen sezon transfer edip verim alamadığımız çok sayıda oyuncumuz var. Souza, Assoumou ve Coulibaly, bunlar hücum hattında hep sonucu belirleyecek oyuncular. Geçen sezon devre arasında yaptığımız transferlerin bize bu sezon çok fazla katkı sağlayacağını düşünüyorum."

        Çapa, bu sezon altyapıdan oyunculara da şans vermek istediklerini sözlerine ekledi.

        Öte yandan Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde çalışan futbolcular, koşu testinden geçti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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