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        Samsun'da kaçak tütün ürünleri ele geçirildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı sigara ve ısıtılmış tütün çubukları ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 09:55 Güncelleme:
        Samsun'da kaçak tütün ürünleri ele geçirildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı sigara ve ısıtılmış tütün çubukları ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçak tütün ürünlerinin satışının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        İlkadım ilçesinde belirlenen adreste yapılan aramada 7 bin 200 gümrük kaçağı ısıtılmış tütün çubuğu ile 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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