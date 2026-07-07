Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktörü Thorsten Fink yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Antrenmanda 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular, günü pas organizasyonları ile tamamladı. Kırmızı-beyazlı takım, yarın gerçekleştireceği tek idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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