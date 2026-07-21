Çanakkale'deki Parion Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kemer köyünde yer alan Parion Antik Kenti'nde 2026 yılı kazı sezonu çalışmalarının​​​​​​​, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vedat Keleş başkanlığında yürütüldüğü bildirildi.



OMÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığının izin ve denetiminde yürütülen çalışmaların bu sezon 15 Haziran'da yaklaşık 35 kişilik uluslararası bilim ekibiyle başladığı belirtildi.



Kazı ekibinde Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Rusya, İtalya ve Brezilya'daki üniversitelerden akademisyenler, uzman araştırmacılar ve öğrencilerin görev aldığı aktarılan açıklamada, yaklaşık 20 yıldır kesintisiz sürdürülen Parion kazılarının arkeolojik bir faaliyet olmanın ötesinde Türkiye arkeolojisi için önemli bir akademik merkez haline geldiği aktarıldı.



Bugüne kadar kazılarda yetişen çok sayıda araştırmacının Türkiye'nin farklı antik kentlerinde kazı başkanlığı görevini üstlendiği, Türkiye'deki restoratör ve konservatörlerin büyük bölümünün ilk mesleki deneyimlerini burada kazandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Yeni sezonda çalışmalar ağırlıklı olarak antik kentin güney nekropolisi (mezarlık) ile agora (meydan) bölümünde yoğunlaşacak. Bu alanlardan elde edilecek verilerin kentin binlerce yıllık tarihine ışık tutması bekleniyor. Kazı çalışmalarının yanı sıra bu yıl kültürel mirasın korunmasına yönelik bütüncül projeler de hayata geçiriliyor. Kemer Köyü Camisi haziresindeki Osmanlı dönemi mezar taşlarının belgelenmesi ve antik limandaki Osmanlı tersanesinin su altı arkeolojisi yöntemleriyle araştırılması planlanıyor. Böylece Parion'da antik dönemden Osmanlı'ya uzanan tarihsel süreç bir bütün olarak ele alınacak."



Antik kentin en önemli yapılarından biri olan odeionda (küçük tiyatro yapısı) bilimsel toplantı ve sanat organizasyonları düzenlenmesi için hazırlıkların sürdüğüne işaret edilen açıklamada, 2027 Nisan ayında "Propontis ve Çevre Kültürleri Sempozyumu"nun ikincisinin gerçekleştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.



Açıklamada, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalara İÇDAŞ AŞ, Çanakkale Valiliği ve Biga Belediyesinin de destek verdiği, OMÜ bünyesinde yürütülen projenin kültürel mirasa sahip çıkma sorumluluğunun simgesi olarak görüldüğü kaydedildi.

