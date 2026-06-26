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        Canik Belediye Başkanı Sandıkçı, çocukların karne sevincine ortak oldu

        Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilkokul öğrencilerinin karne törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 18:30 Güncelleme:
        Canik Belediye Başkanı Sandıkçı, çocukların karne sevincine ortak oldu

        Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilkokul öğrencilerinin karne törenine katıldı.

        Canik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sandıkçı, Canik Başalan İlkokulu'nda gerçekleştirilen karne töreninde öğrencilerle bir araya geldi.

        Öğrencilerin karne sevincini paylaşan Sandıkçı, çocukları başarılarından dolayı tebrik etti.

        Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde yaz tatili döneminde öğrencileri deney ve gözlem etkinliklerinin yer aldığı atölye çalışmalarıyla bir araya getirmeye devam edeceklerini aktaran Sandıkçı, "Yaz tatili döneminde öğrencilerimizi bilim ve teknoloji etkinlikleriyle buluşturmayı sürdüreceğiz. Keşif alanlarımızda düzenleyeceğimiz birçok aktivite eşliğinde gençlerimizin ve çocuklarımızın eğlenirken yeni bilgiler öğrendiği bir tatil sürecini geride bırakmalarına katkı sunacağız. Ailelerimizin katılımıyla gerçekleştireceğimiz etkinliklerimizin yanı sıra ayrıca 'Hayallerine Sınır Yok' ve 'Enerji Avcıları' projelerimizle de gençlerimizle buluşacağız." ifadelerini kullandı.

        Yaz tatili döneminde "Haydi Güle Oynaya Camiye Gel" projesiyle camilerin çocukların sesleriyle şenleneceğine anlatan Sandıkçı, "Bu yaz tatili döneminde de çocuklarımızla, gençlerimizle ve ailelerimizde camilerimizin manevi atmosferinde bir araya gelmeyi sürdüreceğiz. Camilerimiz çocuklarımızın ve gençlerimizin sesleriyle dolacak, onların neşeleriyle şenlenecek. Projemizin başvuruları devam ediyor. Çocuklarımızı ve gençlerimizi birbirinden özel hediyelerle buluşturacağımız projemizde 7'den 70'e hep birlikte unutulmaz anlara ortak olacağız." açıklamasında bulundu.

        Karne törenine Canik Kaymakamı Şeref Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu ile öğretmenler ve aileler de katıldı.



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