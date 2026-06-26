Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezine bu yıl 599 binden fazla çağrı geldi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezine yıl başından itibaren 599 bin 517 çağrı ulaştığı bildirildi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi, haftanın 7 günü, günün 24 saati kesintisiz hizmet vererek vatandaşların istek, talep ve önerilerini tek noktadan alıyor.





Kanalizasyon sorunlarından yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına, sosyal destek hizmetlerinden Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü projeler hakkında bilgilendirmeye kadar geniş bir yelpazede hizmet sunan merkez, vatandaşların belediye hizmetlerine daha hızlı erişmesini sağlıyor.



Çözüm Merkezine 2026 yılının Ocak ayından itibaren 599 bin 517 çağrı ulaştı. Bu çağrıların 538 binden fazlası başarıyla karşılanırken, çağrı karşılama oranı yüzde 90 olarak gerçekleşti.





Merkez, sunduğu hizmetlerle yüzde 70,80 memnuniyet oranı yakaladı.





Aynı zamanda bu dönemde alınan çağrıların 210 bin 242’si başvuruya dönüşürken, 389 bin 275 vatandaşın talep ve sorularına da anlık bilgilendirme yapılarak çözüm sağlandı.

