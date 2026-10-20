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        Bafra ve İlkadım'da uyuşturucu operasyonu

        Samsun'un Bafra ve İlkadım ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 2 bin 6 sentetik ecza hapı, 96 gram metamfetamin ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 aranan şahıs yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 15:56 Güncelleme:
        Bafra ve İlkadım'da uyuşturucu operasyonu

        Samsun'un Bafra ve İlkadım ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 2 bin 6 sentetik ecza hapı, 96 gram metamfetamin ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 aranan şahıs yakalandı.

        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda İlkadım ve Bafra ilçelerinde 14 şahsın üst, araç ve ikametlerinde arama yapıldı.

        Aramalarda 2 bin 6 adet sentetik ecza hapı, 96 gram metamfetamin, 700 mililitre likit sentetik kannabinoid, 25 kök kenevir bitkisi, 23,80 gram sentetik kannabinoid, 1,65 gram esrar, 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

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        Çalışmalar kapsamında ayrıca uyuşturucu madde ticareti suçundan 10 yıl 5 ay, uyuşturucu madde kullanma suçundan ise 2 yıl 2 ay, 2 yıl 1 ay ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 aranan şahıs yakalandı.

        Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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