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        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Geleneksel çocuk oyunları sınıflara taşınıyor Geleneksel oyun kültürünü yaşatacak öğretmenlere seminer

        Geleneksel çocuk oyunları sınıflara taşınıyor Geleneksel oyun kültürünü yaşatacak öğretmenlere seminer

        Geleneksel çocuk oyunlarının yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması ve eğitim ortamlarında daha etkin kullanılması amacıyla Samsun'da "Geleneksel Çocuk Oyunları Öğretmen Semineri" düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 16:31 Güncelleme:
        Geleneksel çocuk oyunları sınıflara taşınıyor Geleneksel oyun kültürünü yaşatacak öğretmenlere seminer

        Geleneksel çocuk oyunlarının yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması ve eğitim ortamlarında daha etkin kullanılması amacıyla Samsun'da "Geleneksel Çocuk Oyunları Öğretmen Semineri" düzenlendi.

        Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerde, geleneksel çocuk oyunlarının kültürel mirasın korunmasındaki yeri ve eğitim süreçlerine sağladığı katkılar ele alındı. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sunmayı hedefleyen programda, çocukların kültürel değerlerle erken yaşlarda buluşmasının önemi vurgulandı.

        Seminerde, geleneksel oyunların çocukların öğrenme süreçlerini desteklemesi ve eğitim ortamlarında daha etkin kullanılması üzerinde duruldu. Oyun yoluyla öğrenmenin çocukların eğitim deneyimlerine katkı sağladığına dikkat çekilirken, geçmişten günümüze aktarılan oyun kültürünün okullarda yaşatılmasının önemi öne çıktı.

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        Geleneksel çocuk oyunlarının eğitim faaliyetlerine dahil edilmesiyle kültürel değerlerin yeni nesillere aktarılmasının ve bu mirasın gelecek kuşaklara ulaştırılmasının hedeflendiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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