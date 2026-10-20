1. Samsun Sanat Çalıştayı başladı

– Samsun’da 1. Samsun Sanat Çalıştayı, yoğun katılımla sanatseverlere kapılarını açtı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kentin kültür ve sanat potansiyelini ortaya çıkarmak, sanatsal üretimi desteklemek ve sanatı toplumun her kesimiyle buluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi bu kez de şehri 1. Samsun Sanat Çalıştayı ile buluşturdu. Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Samsun Plastik Sanatlar Derneği iş birliği ile 19 Ekim tarihinde Yalı Sergi Salonu’nda ziyaretçilere kapılarını açan 1. Samsun Sanat Çalıştayı, 23 Ekim Cuma gününe kadar sanatı ve sanatçıları sanatseverlerle buluşturmaya devam edecek.

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Sanatın farklı alanlarında üretim yapan sanatçıların bir araya geldiği çalıştay kapsamında canlı performanslar, sanatçılarla söyleşiler ve çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştiriliyor. Katılımcılar, sanatçıların üretim süreçlerini yakından izleme ve sanatsal deneyimlerine doğrudan tanıklık etme fırsatı buluyor. Sanatçıların eserlerini üretirken kullandıkları teknikleri ve oluşum süreçlerini paylaşmalarına imkan sağlayan etkinlikler, katılımcılara sanatla iç içe bir deneyim sunuyor. Çalıştayda sanatçı sohbetleri ve workshoplar aracılığıyla bilgi ve deneyim paylaşımları da gerçekleştiriliyor.

5 gün boyunca Samsun’u sanatın farklı renkleri, sesleri ve ifade biçimleriyle buluşturan 1.Sanat Çalıştayı, düzenlenecek sergi ile taçlanacak. Sergi 26 Ekim3 Kasım tarihleri arasında Yalı Sergi Salonu’nda ziyaretçilere açık olacak.