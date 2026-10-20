Samsun'da Kış Spor Okulları'nda başvurular başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından çocukların ve gençlerin fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak ve spor alışkanlığı kazanmalarını desteklemek amacıyla düzenlenen Kış Spor Okulları için başvurular başladı.

SBB tarafından düzenlenen kış mevsimi spor okulları için başvurular başladı. Farklı yaş gruplarına yönelik hazırlanan kış spor okulları kapsamında futbol, voleybol, badminton, güreş, tekvando, boks ve halk oyunları branşlarında eğitimler verilecek. Kış spor okulları kapsamında eğitimler, branşların özelliklerine ve katılımcıların yaş gruplarına göre farklı tesislerde gerçekleştirilecek. Futbol eğitimleri, 611 yaş aralığındaki erkek çocuklarına yönelik olarak hafta içi her gün SBB Antik Tiyatro Haluk Ulusoy Tesisleri’nde; Voleybol eğitimleri 911 yaş aralığındaki kız çocuklarına yönelik cumartesi günleri SBB Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilecek. Kız ve erkek çocukların katılabileceği badminton eğitimleri ise 814 yaş grubuna yönelik olarak cumartesi ve pazar günleri yine SBB Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.

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Kontenjan branşlara göre değişiklik gösteriyor

Tekvando eğitimleri, 713 yaş aralığındaki kız ve erkek çocukları için cumartesi ve pazar günleri Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda düzenlenecek. Güreş branşında 915 yaş aralığındaki erkek çocukları, hafta içi her gün Atakum Sporcu Fabrikası’nda eğitim görecek. Boks eğitimleri ise 915 yaş aralığındaki kız ve erkek çocuklarına yönelik olarak pazartesi, salı, çarşamba, cuma ve cumartesi günleri Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu’nda yapılacak. Halk oyunları branşında da farklı yaş gruplarına yönelik eğitimler verilecek. 1520 yaş aralığındaki kız ve erkek katılımcılar pazartesi ve çarşamba, 2030 yaş aralığındaki katılımcılar ise salı ve perşembe günleri SBB Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü’nde eğitimlere katılabilecek. Futbol, tekvando, boks, güreş ve halk oyunları branşlarında kontenjan sınırı bulunmazken voleybol ve badminton branşlarında sınırlı kontenjan uygulanacak.

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Başvurular 30 Ekim’e kadar çevrim içi yapılabilecek

Kış Spor Okulları’na katılmak isteyenler, başvurularını 2030 Ekim 2026 tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek. Her katılımcı yalnızca bir branş seçebilecek. Başvuru sırasında öğrencilerin kronik rahatsızlıkları, alerjileri, özel beslenme ihtiyaçları veya düzenli kullandıkları ilaçlar bulunması hâlinde bu bilgilerin eksiksiz şekilde bildirilmesi gerekiyor. Veli izin belgesi ve muvafakatnamenin imzalanarak kursların başlayacağı 2 Kasım tarihinde antrenörlere teslim edilmesi isteniyor. Çevrim içi kayıt işlemini tamamlamayan öğrenciler ise kurslara katılamayacak. Kış Spor Okulları’na kayıt yaptırmak isteyenler, belediyenin internet sitesinden sporcu kaydı formu doldurarak başvurularını tamamlayabiliyor.