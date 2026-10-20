Samsun'da 4 firari hükümlü yakalandı

Öte yandan İlkadım ve Bafra ilçelerinde 14 kişinin üstleri, araçları ve ikametlerindeki aramalarda, 2.006 sentetik ecza hap, 96 gram metamfetamin,700 ml likit sentetik kannabinoid, 25 kök kenevir bitkisi, 23,80 gram sentetik kannabinoid, 1,65 gram esrar, 1 uyuşturucu madde kullanım aparatı ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

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