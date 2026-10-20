Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da 4 firari hükümlü yakalandı

        Samsun'da 4 firari hükümlü yakalandı

        Samsun'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 17:20 Güncelleme:
        Samsun'da 4 firari hükümlü yakalandı

        Samsun'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara ve arananlara yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, uyuşturucu ticareti suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Öte yandan İlkadım ve Bafra ilçelerinde 14 kişinin üstleri, araçları ve ikametlerindeki aramalarda, 2.006 sentetik ecza hap, 96 gram metamfetamin,700 ml likit sentetik kannabinoid, 25 kök kenevir bitkisi, 23,80 gram sentetik kannabinoid, 1,65 gram esrar, 1 uyuşturucu madde kullanım aparatı ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        TFF, Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı!
        TFF, Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı!
        "Gönüllü iade yapmayanlara Adalet Bakanlığı hukuki süreç başlatacak"
        "Gönüllü iade yapmayanlara Adalet Bakanlığı hukuki süreç başlatacak"
        Libya, Türkiye ile imzalanan anlaşmayı onayladı
        Libya, Türkiye ile imzalanan anlaşmayı onayladı
        Maçın ilk 11'leri belli oldu!
        Maçın ilk 11'leri belli oldu!
        PFDK bahis cezalarını açıkladı!
        PFDK bahis cezalarını açıkladı!
        MHK Başkanı Anthony Taylor oldu!
        MHK Başkanı Anthony Taylor oldu!
        Film gibi narkotik operasyonu
        Film gibi narkotik operasyonu
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        Teknede facia anları! Vinç devrildi!
        Teknede facia anları! Vinç devrildi!
        Göz, saç ve ten rengi arşivlenmiş! Kadın donörlerin yumurtalık kataloğu!
        Göz, saç ve ten rengi arşivlenmiş! Kadın donörlerin yumurtalık kataloğu!
        Petrol fiyatlarında son 5 ayın zirvesi
        Petrol fiyatlarında son 5 ayın zirvesi
        Yalancı liderlik
        Yalancı liderlik
        G.Saray, Devler Ligi'nde ilk galibiyet peşinde!
        G.Saray, Devler Ligi'nde ilk galibiyet peşinde!
        Av tüfeğini çıkarttı baba ve oğlunu öldürdü!
        Av tüfeğini çıkarttı baba ve oğlunu öldürdü!
        "Breaking Bad"in 'Hank'i iflas etti
        "Breaking Bad"in 'Hank'i iflas etti
        Belçika'da kritik zirve!
        Belçika'da kritik zirve!
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
        İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        1. Samsun Sanat Çalıştayı başladı
        1. Samsun Sanat Çalıştayı başladı
        Geleneksel çocuk oyunları sınıflara taşınıyor Geleneksel oyun kültürünü yaş...
        Geleneksel çocuk oyunları sınıflara taşınıyor Geleneksel oyun kültürünü yaş...
        Bafra ve İlkadım'da uyuşturucu operasyonu
        Bafra ve İlkadım'da uyuşturucu operasyonu
        Tavlı ve Doğan'dan Samsun TSO'da yeni döneme tebrik Samsun iş dünyasında ye...
        Tavlı ve Doğan'dan Samsun TSO'da yeni döneme tebrik Samsun iş dünyasında ye...
        Alkol alıp kavga eden 2 kişi adliyeye sevk edildi
        Alkol alıp kavga eden 2 kişi adliyeye sevk edildi
        Samsun'da Kış Spor Okulları'nda başvurular başladı
        Samsun'da Kış Spor Okulları'nda başvurular başladı