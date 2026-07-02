Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Canik Belediye Meclisi temmuz ayı ilk toplantısı yapıldı

        Canik Belediye Meclisi temmuz ayı ilk toplantısı yapıldı

        Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı başkanlığında Belediye Meclisi temmuz ayı ilk toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 15:59 Güncelleme:
        Canik Belediye Meclisi temmuz ayı ilk toplantısı yapıldı

        Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı başkanlığında Belediye Meclisi temmuz ayı ilk toplantısı gerçekleştirildi.

        Toplantıda, ilçede yapımı tamamlanan ve kazandırılması hedeflenen yeni projeler hakkında bilgi veren Sandıkçı, Canik Belediyesi Meşe Tesisleri'nin yenileme çalışmalarını tamamladıklarını ve vatandaşların hizmetine sunduklarını belirtti.


        İlçe genelinde üstyapı ve yeni sosyal yaşam alanlarının yapım çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Sandıkçı, "Yenileme çalışmalarıyla örnek sosyal tesis halinde dönüştürdüğümüz Canik Belediyesi Meşe Tesislerimizden fiber optik ağ altyapı çalışmalarına, Karadeniz Bölgesi'nin en büyük macera parkı Canik Macera Parkı'ndan güvenli ve konforlu yollara kadar her alanda örnek eserleri ilçemize kazandırmaya devam ediyoruz. Canik'imize değere katan, hemşehrilerimizin taleplerini karşılayan eserleri ilçemize kazandırmayı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.


        Canik Belediyesi Hanım Konakları ve Canik Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (CAMEK) ücretsiz mesleki eğitim programlarını sürdürdüklerini dile getiren Sandıkçı, "Canik'imizde mesleki istihdama yönelik eğitimlerimize ara vermeden devam ediyoruz. CAMEK'te ve belediyemiz hanım konaklarında hemşehrilerimizi ücretsiz ve uygulamalı mesleki eğitimlerle bir araya getirmeyi sürdürüyoruz. Uygulamalı eğitimler sürecinde ayrıca mesleki tecrübeler edinen hemşehrilerimiz, eğitimlerin ardından sertifikalarını alarak iş hayatında yer alıyor." açıklamasında bulundu.

        Sandıkçı, "Haydi Güle Oynaya Camiye Gel" projesinde başvuru sürecinin devam ettiğini, bu yaz tatili döneminde de camilerin çocukların sesleriyle şenleneceğini kaydetti.


        Toplantıda ayrıca, "2026 Yılı Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi" gündem maddesi görüşmelerinde Canik Belediye Meclis Üyeleri, oy birliğiyle tatil yapmama kararı aldı.


        Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi ve komisyonlara havale edilmesinin ardından son buldu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terörsüz Türkiye sürecinde yasa adımı: “Yasal düzenleme büyük ölçüde hazır”
        Terörsüz Türkiye sürecinde yasa adımı: “Yasal düzenleme büyük ölçüde hazır”
        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te
        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        "CHP devlet aklının koruyucu taşıyıcısıdır"
        "CHP devlet aklının koruyucu taşıyıcısıdır"
        Engelli yaşlı adam eşini banyoda boğazı kesilmiş halde buldu!
        Engelli yaşlı adam eşini banyoda boğazı kesilmiş halde buldu!
        YouTube'dan Türkiye adımı!
        YouTube'dan Türkiye adımı!
        Fransa'da sadece 3 Fransız kökenli var!
        Fransa'da sadece 3 Fransız kökenli var!
        NATO Zirvesi'nin kritik başlıkları neler?
        NATO Zirvesi'nin kritik başlıkları neler?
        Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu yollar kapalı
        Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu yollar kapalı
        Hindistan tatili sonrası eve beyninde 38 parazitle döndü
        Hindistan tatili sonrası eve beyninde 38 parazitle döndü
        Üreticilerden "cam şişesi ve izmarit atmayın" çağrısı
        Üreticilerden "cam şişesi ve izmarit atmayın" çağrısı
        Şiddetli akıntı vardı... 2 çocuk çamaşır yıkıyordu!
        Şiddetli akıntı vardı... 2 çocuk çamaşır yıkıyordu!
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Gayrimenkul satışları toparlandı
        Gayrimenkul satışları toparlandı
        Kasadan 180 bin dolar çaldı! Savunması: “Yerine koyacaktım, bahiste kaybettim”
        Kasadan 180 bin dolar çaldı! Savunması: “Yerine koyacaktım, bahiste kaybettim”
        İşte bonservisi elinde olan futbolcular!
        İşte bonservisi elinde olan futbolcular!
        IMEI kayıtlarında yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
        IMEI kayıtlarında yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Teknede yoga yaptı
        Teknede yoga yaptı

        Benzer Haberler

        İlkadım Belediyesi ekipleri her gün 3 caminin temizliğini yapıyor
        İlkadım Belediyesi ekipleri her gün 3 caminin temizliğini yapıyor
        İlkadım'ın ibadethanelerinde hijyen için yoğun mesai
        İlkadım'ın ibadethanelerinde hijyen için yoğun mesai
        Başkan Sandıkçı: "Eser ve hizmet seferberliğimizi kararlılıkla sürdürüyoruz...
        Başkan Sandıkçı: "Eser ve hizmet seferberliğimizi kararlılıkla sürdürüyoruz...
        Samsun'a "Hizmet Yaygınlaştırma Başarı Ödülü"
        Samsun'a "Hizmet Yaygınlaştırma Başarı Ödülü"
        MHP Samsun'da kongre süreci Terme ile devam ediyor
        MHP Samsun'da kongre süreci Terme ile devam ediyor
        Samsun'da 900 litre etil alkol ele geçirildi
        Samsun'da 900 litre etil alkol ele geçirildi