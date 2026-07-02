İlkadım Belediyesi ekipleri her gün 3 caminin temizliğini yapıyor

İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen ibadethane temizliği çalışmaları devam ediyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, temizlik çalışmaları kapsamında ibadethanelerin halıları süpürülüyor, şadırvanları yıkanıyor, camları, ayakkabılıkları ve lavabolarının temizlenerek genel temizlik hizmeti sunuluyor.



İlçedeki 265 ibadethanede 2 yılda toplam 1400 temizlik faaliyeti gerçekleştirildi. Her gün 3 farklı ibadethanenin temizliğinin yapıldığı çalışmalarla vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda ibadetlerini yerine getirmeleri hedefleniyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ibadethanelerin baştan aşağıya temizliklerini yaptıklarını vurgulayarak, "Özellikle cami, Kur'an kursu ve mescitlerimizde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda amacımız vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda ibadetlerini gerçekleştirmeleridir. Titizlikle yürüttüğümüz bu değerli hizmetimize kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.







