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        Canik Belediyesi'nden üreticiye gübre ve tohum desteği

        Samsun Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, gübre ve sertifikalı buğday tohumu desteğinin ardından çiftçilere, salep tohumu desteğinde bulunacaklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 13:48 Güncelleme:
        Canik Belediyesi'nden üreticiye gübre ve tohum desteği

        Samsun Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, gübre ve sertifikalı buğday tohumu desteğinin ardından çiftçilere, salep tohumu desteğinde bulunacaklarını söyledi.

        Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yerli üretimi teşvik eden projelere ve çiftçilere yönelik desteklere yenilerini eklemeyi sürdürdüklerini ifade etti. Daha önce ilçedeki çiftçilere 25.5 ton gübre ve 35 ton sertifikalı buğday tohumu desteği sağladıklarını hatırlatan Başkan Sandıkçı, Canik'te salep üretimini yaygınlaştırmak adına olumlu olarak sonuçlanan toprak analizi çalışmalarının ardından üreticilere salep tohumu desteğinde bulunacaklarını belirtti. Canik'te yetişen tarımsal ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmaları titizlikle yürüttüklerini kaydeden Başkan Sandıkçı, "Canik'imizde üreticilerimize yönelik desteklerimize yenilerini eklemeye devam ediyoruz" dedi.

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        Yeni destekler yolda

        İlçede ilgili kurumlarla yapılan toprak analizi sonuçları doğrultusunda toprak yapısının, salep yetiştirmeye elverişli olduğunun belirlendiğini dile getiren Başkan Sandıkçı, "Canik'imizde çiftçi kardeşlerimize yönelik desteklerimize devam ediyoruz. Yıl içerisinde kokarca zararlısına karşı gerçekleştirdiğimiz ilaçlama çalışmalarının yanı sıra toprak analizi programlarımızı periyodik olarak sürdürüyoruz. Bu çerçevede ilçemiz toprak yapısının, salep bitkisinin yetişmesine elverişli olduğunu belirledik. Yerli üretim ve ürün çeşitliliğini merkezine alan destek programımızla ilçemizdeki üretici kardeşlerimize salep tohumu dağıtımı gerçekleştireceğiz. Çiftçilerimize, sertifikalı buğday tohumu ve gübrenin ardından salep tohumu desteğinde bulunacağız. Ülkemizin tarımsal üretimi ile üreticilerimize katkı sunan ve ilçemizde yetişen ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik hamlelerimizi kararlıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

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