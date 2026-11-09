Samsun'da yetiştirilen kızıl geyikler doğaya uyum sağladı

Doğada popülasyonu azalan kızıl geyiklerin korunması ve sayılarının artırılması amacıyla faaliyet gösteren Kunduz Geyik Üretim İstasyonu'nda bugüne kadar birçok kızıl geyik yetiştirilerek tabiata bırakıldı. İstasyonda yetiştirildikten sonra yaklaşık 6 ay önce Ordu'daki doğal yaşam alanlarına salınan geyiklerin fotokapanlarla görüntülenmesi, doğaya uyum sağladıklarını ortaya koydu.

Türkiye'nin 4 büyük kızıl geyik üretim istasyonundan biri olan Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Kunduz Geyik Üretim İstasyonu'nda yetiştirilen kızıl geyikler, Ordu'da doğal yaşamla buluşmalarının 6'ncı ayında fotokapanlara yansıdı.

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