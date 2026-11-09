Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım, Bafra ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Şüphelilerin araçlarında, üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 1728 sentetik ecza hap, 179,72 gram sentetik uyuşturucu, 135 mililitre aseton, 80,50 gram esrar, sentetik uyuşturucu içeren sigara, ruhsatsız tabanca, 11 fişek ve hassas terazi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında, haklarında 10 yıl ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 kişinin de yer aldığı 5 şüpheli gözaltına alındı.
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