Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

Operasyon kapsamında, haklarında 10 yıl ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 kişinin de yer aldığı 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin araçlarında, üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 1728 sentetik ecza hap, 179,72 gram sentetik uyuşturucu, 135 mililitre aseton, 80,50 gram esrar, sentetik uyuşturucu içeren sigara, ruhsatsız tabanca, 11 fişek ve hassas terazi ele geçirildi.

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