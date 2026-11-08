Samsun'da SUV araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine gelen motosikletli ambulans ekipleri yaptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, SamsunOrdu karayolu üzerinde, Çınarlık mevkisinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu yönünden seyir halinde olan 55 AYF 431 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Otomobil, bu sırada Samsun yönünde ilerleyen 06 CCC 279 plakalı SUV ile kafa kafaya çarpışarak takla attı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

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