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        Samsun'da SUV araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde SUV ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 09:13 Güncelleme:
        Samsun'da SUV araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde SUV ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaza, SamsunOrdu karayolu üzerinde, Çınarlık mevkisinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu yönünden seyir halinde olan 55 AYF 431 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Otomobil, bu sırada Samsun yönünde ilerleyen 06 CCC 279 plakalı SUV ile kafa kafaya çarpışarak takla attı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

        Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine gelen motosikletli ambulans ekipleri yaptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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        Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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