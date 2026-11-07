Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Her Şey Yolu'nda tiyatro oyunu Havza'da sahnelendi

        Her Şey Yolu'nda tiyatro oyunu Havza'da sahnelendi

        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Samsun Kültür Sanat İlçe Buluşmaları kapsamında "Her Şey Yolunda" adlı tiyatro oyunu, Havzalı tiyatroseverlerle buluştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 20:41 Güncelleme:
        Her Şey Yolu'nda tiyatro oyunu Havza'da sahnelendi

        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Samsun Kültür Sanat İlçe Buluşmaları kapsamında "Her Şey Yolunda" adlı tiyatro oyunu, Havzalı tiyatroseverlerle buluştu.

        Havza Belediye Kültür Merkezi’nde sahnelenen tiyatro oyunu, 12 yaş ve üzerindeki izleyicilere hitap etti. Sanatseverlerin ilgi gösterdiği etkinlikte tiyatro ekibi, sahne performansıyla izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Kültür Sanat iş birliğiyle gerçekleştirilen İlçe Buluşmaları kapsamında düzenlenen etkinlikle, kültür ve sanat faaliyetlerinin ilçelerde daha geniş kitlelere ulaştırılması amaçlandı. Oyuncuların sahnedeki performansları beğeni toplarken, etkinlik Havza’da kültür ve sanat dolu bir buluşmaya dönüştü.

        REKLAM

        "İlçe Buluşmaları" programı, farklı sanat dallarını Samsun’un ilçelerinde yaşayan vatandaşlarla buluşturması bakımından önem taşıyor. Bu kapsamda Havza’da gerçekleştirilen gösteri, ilçede sosyal ve kültürel etkinliklerin çeşitlenmesine katkı sağladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim

        Benzer Haberler

        Samsunspor-Konyaspor maçının ardından
        Samsunspor-Konyaspor maçının ardından
        İlhan Palut: "Kaybettik, çok kötüydü, daha kötü oldu"
        İlhan Palut: "Kaybettik, çok kötüydü, daha kötü oldu"
        Nenad Bjelica: "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık"
        Nenad Bjelica: "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık"
        Samsunspor - Tümosan Konyaspor: 1-0
        Samsunspor - Tümosan Konyaspor: 1-0
        Trendyol Süper Lig: Samsunspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
        Trendyol Süper Lig: Samsunspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
        Trendyol Süper Lig: Samsunspor: 1 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)
        Trendyol Süper Lig: Samsunspor: 1 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)