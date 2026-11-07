Her Şey Yolu'nda tiyatro oyunu Havza'da sahnelendi

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Samsun Kültür Sanat İlçe Buluşmaları kapsamında "Her Şey Yolunda" adlı tiyatro oyunu, Havzalı tiyatroseverlerle buluştu.

Havza Belediye Kültür Merkezi’nde sahnelenen tiyatro oyunu, 12 yaş ve üzerindeki izleyicilere hitap etti. Sanatseverlerin ilgi gösterdiği etkinlikte tiyatro ekibi, sahne performansıyla izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Kültür Sanat iş birliğiyle gerçekleştirilen İlçe Buluşmaları kapsamında düzenlenen etkinlikle, kültür ve sanat faaliyetlerinin ilçelerde daha geniş kitlelere ulaştırılması amaçlandı. Oyuncuların sahnedeki performansları beğeni toplarken, etkinlik Havza’da kültür ve sanat dolu bir buluşmaya dönüştü.

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"İlçe Buluşmaları" programı, farklı sanat dallarını Samsun’un ilçelerinde yaşayan vatandaşlarla buluşturması bakımından önem taşıyor. Bu kapsamda Havza’da gerçekleştirilen gösteri, ilçede sosyal ve kültürel etkinliklerin çeşitlenmesine katkı sağladı.