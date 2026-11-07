Trendyol Süper Lig: Samsunspor: 1 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor, Konyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı Samsunspor'un 10 üstünlüğü ile geçildi.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor, Konyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı Samsunspor'un 10 üstünlüğü ile geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada Afonso'nun pasında çalımlarla ceza sahasına giren Coulibaly'nin yerden şutunu kaleci Bahadır kurtardı.
26. dakikada Dompe'nin soldan ortasına altı pas üzerinden sert vuran Colley'in şutu üstten auta çıktı.
31. dakikada Afonso'nun hızlı kullandığı serbest vuruşta kaleciyle karşı karşıya kalan Sekongo'nun şutunu kaleci Bahadır son anda kurtardı.
39. dakikda Coulibaly'nin sağdan ortasına penaltı noktasından sert vuran Sekongo'nun şutunda top filelerle buluştu. 10
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Gürcan Hasova, Mert Bulut, Selim Şenöz
Samsunspor: Bilal Bayazıt, Joe Mendes, Strahinja Erakovic, Igor Drapinski, Logi Tomasson, Elliot Watt, Samed Onur, Tanguy Coulibaly, Antoine Sekongo, Afonso Sousa, Mohamed Bayo
Yedekler: Okan Kocuk, Elayis Tavsan, Jaures Assoumou, Oskar Ohlenschlaeger, Yalçın Kayan, Yunus Emre Çift, Enes Albak, Mustafa Tan, Saikuba Jarju, Gabriele Guarino
Teknik Direktör: Nenad Bjelica
Konyaspor: Bahadır Göngördü, Uğurcan Yazğılı, Chidozie Awaziem, Rayyan Baniya, Arthur Masuaku, Rajmund Toht, Melih İbrahimoğlu, Ebrima Colley, Diogo Gonçalves, JeanLuc Dompe, Mostafa Mohamed
Yedekler: Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Arif Boşluk, Ata Yanık, Marko Jevtovic, Enis Bardhi, Yhoan Andzouana, Emir Bars, Jackson Muleka, Enis Destan
Teknik Direktör: İlhan Palut
Gol: Sekongo (dk. 39) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Samed (Samsunspor), Masuaku (Konyaspor)
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