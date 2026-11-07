Ladik Akdağ'da kar yağışı başladı
Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan Akdağ Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Giriş: 07.11.2026 - 15:54 Güncelleme:
Samsun’un Ladik ilçesinde bulunan Akdağ Kayak Merkezi’nde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Kent genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgasıyla birlikte yüksek kesimlerde sıcaklıklar düştü. Ladik Akdağ’da başlayan kar yağışıyla birlikte bölge beyaz örtüyle kaplanmaya başladı. Kış mevsiminin habercisi olan kar yağışı, Akdağ’da güzel görüntüler oluşturdu.
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