İnsansı robot CANİKMAN İstanbul'da vatandaşlarla buluştu

Türkiye'nin nüfusa kayıtlı ilk insansı robotu CANİKMAN, İstanbul'da düzenlenen Samsun Tanıtım Günleri kapsamında vatandaşlarla buluştu.

Canik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Samsun Tanıtım Günleri'ne katılan CANİKMAN, Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'nde vatandaşlar ve turistlerle bir araya geldi.

İstiklal Caddesi'nde yürüyenlere ve esnafa selam veren CANİKMAN, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen turistleri ve vatandaşları da kırmadı.

CANİKMAN, ayrıca Sultanahmet bölgesinde de vatandaşlarla ve turistlerle buluştu.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Türkiye'nin nüfusa kayıtlı ilk insansı robotu olan CANİKMAN'ın gençlere ve çocuklara ilham olmayı sürdürdüğünü belirterek, tüm vatandaşları Samsun Tanıtım Günleri'ndeki Canik Belediyesi stantlarını görmeye davet etti.

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Samsun Tanıtım Günleri, 8 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek.